Un émulateur Android au sein de Windows 11 ?

Il y a 38 min (Màj il y a 19 min)

Corentin Ruffin

Doucement, mais sûrement, on s'approche de l'arrivée du successeur de Windows 10, et pour cause : la célèbre firme américaine a annoncé la présentation du nouveau système d'exploitation lors d'un évènement organisé le 24 juin prochain.

Ainsi, nous saurons enfin quelles nouveautés cachent Windows 11 bien que les spéculations et rumeurs se multiplient ces derniers jours. L'une d'entre elles concerne la possible intégration d'un émulateur Android.

Windows 11 pourrait proposer un émulateur Android

Cette rumeur provient du site web MSpoweruser, qui affirme qu'un ingénieur de Microsoft aurait confirmé le développement d’un émulateur Android. Il faut dire que ces rumeurs ont déjà vu le jour l'année précédente, et que des changelogs de précédentes mises à jour faisaient quelques références à une arrivée prochaine.



Il faut dire qu'il est déjà possible d'émuler des applications Android sur Windows grâce à des outils tiers, mais cette possible intégration officielle permettrait une certaine transparence. Un passage certainement obligatoire pour la firme américaine, puisque Apple le propose depuis quelques mois avec l'arrivée de ses Mac M1.

Bientôt, nous partagerons l’une des mises à jour les plus importantes de Windows de la dernière décennie afin de libérer de plus grandes opportunités économiques pour les développeurs et les créateurs. Je l’ai autohébergé au cours des derniers mois et je suis incroyablement enthousiasmé par la prochaine génération de Windows. Notre promesse envers vous est la suivante : nous créerons aujourd’hui plus d’opportunités pour chaque développeur Windows et accueillerons chaque créateur à la recherche de la plate-forme la plus innovante, la plus nouvelle et la plus ouverte pour créer, distribuer et monétiser des applications. Nous sommes impatients de partager plus très bientôt.

