La prise de température sur l'Apple Watch 8 en 2022

Il y a 5 heures

Alban Martin

L'Apple Watch 8 de 2022 devrait intégrer un capteur de température mais pas le capteur de glycémie supposé.



Alors que l'ajout d'un capteur de glycémie fait l'objet de rumeurs depuis un an ou deux maintenant, Mark Gurman et Debby Wu de Bloomberg disent que ce n'est tout simplement pas encore possible.

Des informations sur l'Apple Watch 8

Apple avait précédemment visé à mettre un capteur de température corporelle dans le modèle de cette année, l'Apple Watch 7 dont nous vous parlions ce midi, mais il est désormais plus probable qu'il soit inclus dans la mise à jour 2022. Le capteur de glycémie, qui aiderait les diabétiques à surveiller leur glycémie, ne sera probablement pas prêt pour un lancement commercial avant plusieurs années.



C'est une nouvelle extrêmement décevante pour les diabétiques en particulier, mais l'ajout d'un capteur de température pourrait être important dans un monde post-COVID-19. Cependant, la nouvelle la plus intéressante est qu'Apple travaillerait sur une version "extrême" d'Apple Watch, conçue pour prendre plus de coups que les modèles précédents.

Une Apple Watch extrême en 2022

Le modèle de sports extrêmes, décrit par certains au sein d'Apple comme une édition "explorateur" ou "aventure", était en cours de développement pour une sortie dès cette année, mais il est maintenant plus probable qu'il soit lancé en 2022. Ce nouveau modèle aiderait Apple rivaliser avec les offres robustes de joueurs comme Garmin et Casio.



Une Apple Watch plus robuste serait bien accueillie par ceux qui pratiquent des sports extrêmes ou préfèrent simplement un appareil portable un peu plus robuste que l'offre actuelle d'Apple Watch Series 6.



Cela étant dit, l'Apple Watch Series 6 est toujours la meilleure montre intelligente du marché.