Square Enix annonce les Final Fantasy Pixel Remaster sur mobile

Il y a 6 heures

Alban Martin

1



La semaine dernière, nous avions parlé de la curieuse mise à jour des jeux Final Fantasy 3 et 4 sur iOS. Square Enix avait mis à jour les deux titres avec de nouveaux noms et de nouvelles icônes d'applications. Le studio les a marqué comme "3D Remake". Un mouvement plutôt curieux puisque le reste des deux jeux n'a pas évolué, mais on comprend désormais pourquoi. Lors de conférence numérique "Square Enix Presents" à l'E3 2021, le nippon a officiellement dévoilé un nouveau projet appelé Final Fantasy Pixel Remaster.



Final Fantasy Pixel Remaster bientôt sur iPhone, iPad et Android

Ce projet mettra en vedette les 6 premiers jeux de la saga, soit :

Final Fantasy

Final Fantasy II

Final Fantasy III

Final Fantasy IV

Final Fantasy V

Final Fantasy VI

C'est à peu près tout ce que nous savons à l'heure actuelle. En effet, le traitement "pixel remaster" n'a pas été détaillé par le studio japonais et quand on connait la qualité extrêmement inégale de la remasterisation des titres précédents par Square Enix, cela pourrait signifier pratiquement n'importe quoi. Pixel-art retouché avec des subtilités modernes comme la prise en charge des écrans larges, graphismes totalement nouveaux ou un méli-mélo entre les deux, tout est possible.

Une chose est claire, c'est que ceux-ci seront être des versions 2D de ces jeux, ce qui rend les mises à jour de Final Fantasy 3 et 4 la semaine dernière beaucoup plus logiques. Ce sera également la première fois que la version originale de Final Fantasy 3 sortira en anglais (et probablement en français), ce qui est une très bonne nouvelle. On dit que Final Fantasy Pixel Remaster est "à venir", reste à connaitre la date de sortie de ces "nouveaux" jeux. Qui préfère les versions originales 2D aux versions revues en 3D qu'on a d'abord connues sur 3DS puis sur iPhone et Android ?