Immortality : le nouveau FMV à venir du créateur de Her Story

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Medhi Naitmazi

Après Her Story et Telling Lies, Sam Barlow sera bientôt de retour avec Immortality. Il s'agit du nouveau jeu FMV publié par Half Mermaid. Comprenez un "motion video game", un titre basé sur des séquences filmées avec de vrais acteurs.



Regardez la bande-annonce d'IMMORTALITY ci-dessous :

Immortality arrive en 2022 sur iOS et Android

Immortality met en avant une certaine Marissa Marcel, une star de cinéma qui a tourné dans trois films. Aucun des films n'est sorti et elle a disparu. Le jeu intègre notamment les trois films perdus, de quoi renouveler l'expérience d'enquête de manière intéressante par le très talentueux Sam Barlow.



IMMORTALITY est prévu pour sortir en 2022 sur Steam et plus encore. Au-delà des PC, les plates-formes de lancement n'ont pas encore été annoncées, mais gageons que les mobiles, iPhone en tête, soient de la partie, comme ce fût le cas avec Her Story puis Telling Lies. Comme pour les autres jeux de Barlow, il faudra certainement se creuser les méninges pour dénouer une affaire tortueuse et ainsi trouver ce qui s'est réellement passé. Si vous êtes intéressé par IMMORTALITY, vous pouvez consulter la fiche du jeu sur Steam.



