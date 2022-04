Isle of Arrows : le prochain jeu tactique par le créateur de Hitman Go

⏰ Il y a 1 heure

Alban Martin

Réagir



Si le nom de Daniel Lutz ne vous dit rien, peut-être que l'évocation des jeux tactiques comme Hitman GO et Lara Croft GO vous sera plus familière. Lutz a dirigé les équipes sur ces deux titres pour Square Enix Montréal, mais il développait également des jeux en bien avant cela. Sous la bannière de Nonverbal, il a créé des jeux tels que les casses-têtes Monospace en 2009, puis Colorblind en 2010 ainsi que le jeu d'association de tuiles Folt en 2014. Il a aussi fait une petite virée chez EA.



Cette fois, M. Lutz est de retour en tant que développeur indépendant (Gridpop), et il a un nouveau jeu nommé Isle of Arrows.

Isle of Arrows est un tower defense original

Bâtissez une forteresse impénétrable, tuile par tuile. Construisez des routes, ajoutez des pièges et des tours, et agrandissez votre île pour défendre celle-ci contre des vagues d'envahisseurs dans cette fusion roguelike entre tower defense et jeu de société.



Comme pour la série des jeux "GO", Isle of Arrows mélange un genre des genres avec des éléments de jeu de société sur plateau et de défense de tour au case par case. Les niveaux générés aléatoirement augmentent la difficulté, tout comme le fait que vous ne pouvez voir que la tuile actuelle et celle à placer au prochain coup. Regardez la bande-annonce vidéo ci-dessous :

Isle of Arrows propose des visuels sophistiqués entre Monument Valley et la série "Go" grâce au moteur Unity, une interface utilisateur léchée particulièrement adaptée aux écrans tactiles et surtout un concept de jeu innovant. Il y a plus de 50 tuiles aux capacités différentes, composées de tours qui attaquent les envahisseurs, de routes qui créent le chemin que les envahisseurs vont emprunter, de drapeaux qui étendent la zone constructible de l'île, de jardins qui vous récompensent avec des pièces, de tavernes qui peuvent donner des coups de pouce à vos tours, et plus encore. Il y a 3 campagnes à thème, chacune avec son propre jeu de tuiles, ainsi qu'un mode Gantelet et un mode Défense quotidienne. Des cartes bonus, des événements spéciaux, des modificateurs de jeu et bien d'autres choses encore feront d'Isle of Arrows un jeu plein de variété et de choses à faire.

Fonctionnalités du jeu Isle of Arrows

3 modes de jeu : campagne, gauntlet, défense quotidienne

3 campagnes thématiques qui ont chacune leur propre ensemble unique de tuiles

4 guildes qui ont chacune leur propre style de jeu

50+ tuiles

40+ cartes bonus

10+ événements qui peuvent vous aider ou vous gêner

10+ modificateurs de jeu

9 réalisations

Isle of Arrows aura droit à une version PC sur Steam, et sera donc disponible sur iOS et Android cet été.