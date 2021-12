SHOT2048 : le premier jeu mobile de Yuji Naka, le créateur de Sonic

Yuji Naka, un vétéran de l'industrie du jeu vidéo, a récemment fait son incursion dans les jeux mobiles avec le développement en solo d'un titre dit casual, Shot2048.



Connu surtout comme le co-créateur de Sonic the Hedgehog, Naka a occupé des postes chez Sega et Square Enix, tout en créant son propre studio de jeux, Prope.

Shot2048 est un jeu typiquement conçu pour les écrans tactiles

Les plus fins connaisseurs d'entre vous auront peut-être croisé le nom de Yuji Naka sur d'autres titres comme NiGHTS Into Dreams, Billy Hatcher and the Giant Egg et Balan Wonderworld.



Bien loin d'un Sonic, Shot2048 ne propose aucun personnage, ni univers complexe. Et pour cause, Naka a beau adoré concevoir des jeux d'action, il n'est pas assez bon dessinateur pour tout faire lui-même. Alors pour Shot2048, il est parti sur un concept simple mais efficace.



Du coup de sa longue expérience (plus de 35 ans), n'a pourtant pas réussi à retrouver un emploi après sa démission de chez Square Enix. Cela a été le déclencheur du développement de Shot2048, ainsi que des discussions avec des enfants japonais. Il lui aura fallu six mois pour mener son projet à bout, un jeu inspiré du phénomène 2048 de 2014. Pour ce vieux de la vieille, il aura été plus facile de coder que de s'occuper du reste autour comme la publicité, le marketing, la mise en place des in-apps, etc.

[#SHOT2048] En 37 ans de carrière, c'est la première fois que Yuji Naka crée un jeu hyper-casual. C'est la première fois que moi, Yuji Naka, j'ai réalisé un jeu tout seul au cours de mes 37 années de création de jeux. Nous vous serions reconnaissants d'y jouer et de faire passer le mot. Merci beaucoup.https://t.co/vuWmoxO0sj pic.twitter.com/nzQeAxrJ9E — Yuji Naka / 中 裕司 (@nakayuji) December 18, 2021



Le principe du jeu est simple : lancer un dès d'une certaine valeur sur d'autres dès. Si ils sont similaires, leur choc va provoquer une fusion physique et augmenter votre score en conséquence dans le but d'atteindre 2048. Attention, si un dé atterrit dans la zone rouge en bas de l'écran, c'est perdu. C'est peu ou prou un mélange entre Threes, Tetris et Angry Birds.



Ce n'est pas le jeu du siècle, mais il plaira à tous ceux qui cherchent un petit passe-temps sur iPhone ou Android. Voici un timelapse vidéo pour comprendre de quoi il en retourne :



Shot2048 est disponible en free-to-play sur l'App Store et Google Play. À noter qu'un achat intégré à 5,99€ permet de supprimer la publicité.

Télécharger le jeu gratuit SHOT2048