Hero Dice : le premier jeu de Tango Gameworks par le créateur de Resident Evil 4

Tango Gameworks vient d'annoncer son premier jeu mobile, Hero Dice pour iOS et Android. Tango Gameworks est surtout connu pour ses jeux sur console et PC comme The Evil Within et le prochain Ghostwire : Tokyo pour PS5 et PC. Mais aussi pour être une filiale de Bethesda, le studio racheté par Microsoft en 2020.

Hero Dice annoncé sur mobile au Japon

Hero Dice, créé par le studio dirigé par le réalisateur de Resident Evil 4, Shinji Mikami, devrait sortir au printemps au Japon et être publié par Zenimax Asia. Hero Dice est un jeu de combat jouable en solo ou avec jusqu'à quatre joueurs en coop en collectionnant des cartes et des héros. Le trailer d'annonce de Hero Dice, que vous pouvez visionner ci-dessous, présente un jeu de portrait impliquant de lancer des dés et de collectionner des cartes :

Comme vous pouvez le constater avec ces premières images, Hero Dice est un RPG de type plateau qui mise sur la stratégie et la chance avec un mélange entre cartes et dès qui a le vent en poupe depuis quelques temps. Outre la patte graphique léchée, on note donc la possibilité de jouer jusqu'à 4 personnes ensembles et de nombreux boss à défier.



La sortie de Hero Dice est prévue pour le printemps au Japon sur iOS et Android. Les pré-commandes et les pré-enregistrements sont désormais en ligne et l'App Store indique une date de sortie au 1er avril. Si vous souhaitez essayer la version japonaise, vous pouvez la précommander sur l'App Store ou vous pré-enregistrer sur Google Play.



Pour l'instant, aucune localisation officielle n'a été annoncée et le jeu ne sortira qu'au Japon dans un premier temps. Espérons que Tango Gameworks se tourne rapidement vers l'Amérique et l'Europe.

