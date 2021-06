Angry Birds Reloaded, Alto's Odyssey Lost City et Doodle God Universe sur Apple Arcade

Apple a commencé en avril à ajouter des jeux classiques à son catalogue Apple Arcade, et aujourd'hui, Apple a annoncé trois nouveaux jeux à venir très prochainement : Angry Birds Reloaded, Doodle God Universe et Alto's Odyssey: The Lost City.

Angry Birds Reloaded

Apple a annoncé les nouveaux jeux sur Twitter aujourd'hui, et ceux qui souhaitent y jouer lors de leur lancement sur ‌Apple Arcade‌ peuvent s'inscrire pour être avertis. Les trois jeux seront disponibles sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV, apparemment le 17 juillet. Voici ce qui vous attend.



Angry Birds Reloaded s'appuie sur le jeu original Angry Birds, introduisant de nouveaux personnages de l'univers du film Angry Birds, un nouveau mode de jeu, de nouveaux bonus et tous les nouveaux niveaux.

Télécharger le jeu Angry Birds Reloaded

Alto's Odyssey: The Lost City

Alto's Odyssey: The Lost City est un jeu de course sans fin se déroulant dans le désert, où le but est de traverser des dunes, des canyons et des temples pour découvrir les secrets de la cité perdue. Le jeu propose des commandes tactiles simples qui sont faciles à apprendre mais difficiles à maîtriser, et les joueurs sont chargés de créer des combos et d'atteindre des objectifs. Snowman a ajouté pas mal de contenu au jeu original.

Télécharger le jeu Alto's Odyssey: The Lost City

Doodle God Universe

Dans Doodle God Universe, les joueurs commencent sur une planète vide avec quatre éléments, et le but est de combiner ces différents éléments pour créer des centaines de nouveaux éléments pour faire prospérer et grandir la planète.

On ne sait pas encore exactement quand ces nouveaux jeux seront lancés, mais comme pour tous les titres Apple Arcade‌, ils seront disponibles pour les abonnés ‌Apple Arcade‌ sans achat ni frais supplémentaires dans l'application. ‌Apple Arcade‌ est au prix de 4,99€ par mois.



Les autres jeux classiques désormais disponibles sur ‌Apple Arcade‌ incluent Fruit Ninja, Monument Valley, Threes, Mini Metro, The Oregon Trail, Cut the Rope, etc.



Télécharger le jeu Doodle God Universe