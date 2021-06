Comment configurer le résumé des notifications sur iOS 15

Il y a 6 heures (Màj il y a 6 heures)

Alexandre Godard

La fonction "résumé des notifications" qui va débarquer sur iOS 15 va enfin nous permettre de nous couper de notre petit monde numérique qui même si nous l'adorons, peut devenir embêtant à certains moments. Revenons ensemble sur cette petite fonctionnalité qui peut s'avérer très efficace si elle est bien configurée.

iOS 15 : stop aux notifications intempestives

Lors de la WWDC qui s'est tenue début juin, nous avons pu découvrir toutes les nouvelles fonctionnalités (dans les grandes lignes) qui seront présentes sur iOS 15 qui pour rappel, arrive cet automne.



Parmi celles-ci, on note l'amélioration des notifications avec un regroupement automatique plus efficace, une icône plus grosse pour une visualisation plus simple mais surtout, l'apparition de la nouvelle fonction "résumé des notifications".



Comme son nom l'indique, cette fonction permet à l'utilisateur de créer plusieurs "profils" afin de recevoir les notifications des applications souhaitées à un moment précis.



Pour donner un exemple simple, vous pouvez créer un "profil travail" la journée, ce qui permet selon vos souhaits de bloquer les notifications des applications de divertissement. Et le soir, créer un "profil détente" pour à l'inverse, recevoir les notifications de divertissement et bloquer celles liées au travail. Des centaines de combinaisons sont possibles et vous pouvez bien sur les modifier à tout moment.

En revanche, nous pouvons constater sur cette première bêta que la fonction "résumé des notifications" n'est pas activée par défaut. Pour l'activer, il suffit de se rendre dans Réglages > Notifications > Résumé Programmé et de configurer votre premier profil.



Il est possible de mettre en place pas moins de 12 "résumé des notifications" même si pour la plupart d'entre nous, nous n'en utiliseront sûrement pas autant. Une fois les horaires choisis, il ne vous reste plus qu'à sélectionner les applications présentes sur votre iPhone à travers la liste disponible à la fin de la configuration.

Une fois validé, vous recevrez votre petit résumé sous forme de "grosse notification unifiée" à l'heure voulue. Si l'on pense également au nouveau mode Focus, on comprend qu'Apple a décidé de travailler sur deux points principaux cette année, la confidentialité et le bien-être de ses utilisateurs.

Si tout fonctionne comme expliquer par Apple, nul doute que l'utilisation de notre iPhone sera à l'avenir plus intelligente et moins abusive qu'à l'heure actuelle. Car il faut se l'avouer, les notifications nous font perdre un temps précieux la plupart du temps.