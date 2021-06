Apple tease les AirPods 3 avec des capteurs de santé

Alban Martin

Kevin Lynch, vice-président de la technologie d'Apple, s'est récemment entretenu avec Darrell Etherington de TechCrunch pour parler de l'évolution de l'Apple Watch et de la façon dont les capteurs de l'iPhone et de l'Apple Watch fonctionnent ensemble pour fournir des informations approfondies sur la santé.



La fusion de capteurs, ou la combinaison des données des capteurs intégrés de l'iPhone et de l'Apple Watch, permet notamment de nouvelles fonctionnalités telles que la nouvelle mesure de la fréquence respiratoire d'iOS 15 pendant le sommeil.

L'Apple Watch et bientôt les AirPods

Au-delà de la montre, lorsqu'on lui a demandé quels types de nouvelles fonctionnalités de santé pourraient être créés en recueillant éventuellement des données à partir des AirPods, qui ont leur propre accéléromètre et capteurs optiques, il a répondu ceci :

Nous faisons déjà de la fusion de capteurs sur certains appareils aujourd'hui, et je pense qu'il y a toutes sortes de potentiels ici.

Bien qu'il ne s'agisse pas d'une confirmation définitive des futurs AirPods capables d'effectuer le suivi de la santé, Lynch semble insinuer intentionnellement que la firme travaille actuellement sur le sujet.

Cependant, il n'est pas nécessaire de spéculer qu'une paire d'AirPods 3 avec capteurs de santé intégrés est en cours de développement, car nous avons déjà vus plusieurs solides



En février 2019, DigiTimes a publié un article affirmant qu'Apple travaillait sur des AirPods dotés de capteurs de santé, éventuellement sur les AirPods 2. Quatre mois plus tard, DigiTimes a affirmé qu'Apple ajouterait des fonctionnalités de surveillance de la santé à ses écouteurs d'ici un ou deux ans. Reste à savoir si les AirPods 3 voient le jour en 2021, 2022 ou plus tard.



En 2016 déjà, bien avant que ces rumeurs ne commencent, Apple a obtenu un brevet pour des écouteurs sans fil avec capteur de bien-être. Selon les documents, cela permettrait aux futurs AirPods d'effectuer une surveillance de la fréquence cardiaque et de prendre des mesures de la température corporelle.



Les AirPods 3 avec des capteurs supplémentaires ne remplaceraient pas l'Apple Watch lorsqu'il s'agit de surveiller les fonctions de santé. Et avec la fusion de capteurs, Apple s'assure que toutes les données émanant de vos appareils sont transmis à l'algorithme, améliorant ainsi la surveillance de la santé.