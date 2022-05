La VP Santé fait la promotion des capteurs de l'Apple Watch sur CBS

Alban Martin

Le Dr Sumbul Desai, vice-présidente d'Apple chargé de la santé, a participé à l'émission Sunday Morning de CBS sur les trackers de santé. Cette intervention a évidemment montré non seulement l'utilité d'un matériel comme l'Apple Watch dans le domaine de la santé, mais aussi le potentiel des dispositifs portables pour en faire plus au quotidien. Une promotion gratuite de la tocante d'Apple qui fait régulièrement la une des médias pour avoir sauvé telle ou telle personne.

Une belle vitrine pour les capacités de l'Apple Watch

Dans la première partie du Sunday Morning de CBS, le correspondant David Pogue s'est entretenu avec un trio d'experts sur les dispositifs portables autour de la santé. Le Dr Desai, qui occupait une place de choix, a profité de l'occasion pour présenter les nombreuses fonctionnalités de l'Apple Watch en matière de surveillance et de suivi de la santé.



Les fonctions couvertes comprennent le suivi de la fréquence cardiaque, les notifications de fréquence cardiaque irrégulière, le suivi de l'oxygène dans le sang, la régularité de la marche, les notifications de bruit et le lavage des mains. Des démonstrations ont notamment montré le rythme cardiaque de Pogue, les avertissements de niveau sonore et un électrocardiogramme.

En ce qui concerne la détection des symptômes de futurs problèmes médicaux, la VP a donné des exemples de la façon dont l'Apple Watch pourrait aider. "Si vous dormez plus ou moins qu'avant, si votre rythme cardiaque est à une fréquence cardiaque de base différente de ce qu'elle était, ce sont des signes précoces de choses qui peuvent se passer", propose le médecin.



"Si nous remarquons des changements dans votre démarche, nous pouvons en fait vous donner une notification précoce où vous pouvez faire quelque chose à ce sujet", poursuit Desai. Elle a ensuite souligné que la détection de la fibrillation auriculaire est utile car l'utilisateur porte l'Apple Watch en permanence, alors qu'elle pourrait apparaître lors d'une visite chez le médecin.



Lorsqu'on lui a demandé si les notifications de fréquence cardiaque sauvaient des vies, Mme Desai a répondu que c'était le cas "presque tous les jours, leurs médecins leur disent en fait" :

Je suis si heureux que vous soyez arrivé au moment où vous l'avez fait, car cela aurait vraiment pu se terminer bien différemment.



Le rapport s'est également entretenu avec Michael Snyder, professeur à la Stanford School of Medicine, qui mène plusieurs études sur l'utilité médicale des dispositifs portables. Snyder propose que les montres intelligentes puissent potentiellement détecter "les maladies infectieuses, l'anémie, voire le diabète de type 2."



Gina Neff, professeur à l'université de Cambridge et co-auteur d'un livre sur l'autopistage, estime que les dispositifs portables sont bénéfiques, car les utilisateurs sont plus susceptibles d'être connectés aux autres et d'être plus heureux.

La question de la confidentialité des données de santé

M. Neff s'inquiète toutefois de savoir qui peut avoir accès aux données médicales recueillies par les dispositifs portables, en soulignant que ce type de matériel est utilisé dans les entrepôts pour vérifier si les employés avancent assez vite dans leur travail. Les applications destinées à apprendre aux utilisateurs à devenir des conducteurs plus sûrs peuvent être "utilisées pour augmenter vos primes d'assurance", insiste M. Neff, ajoutant que "ce sont des scénarios qui sont utilisés dans les entreprises aujourd'hui."



Pressé par Pogue, Desai déclare : "Je veux être tout à fait clair : Apple n'a pas accès aux informations de santé d'un utilisateur. Elles sont cryptées sur l'appareil et sous le contrôle de celui-ci." À la question de savoir si un ingénieur pouvait consulter le niveau d'oxygène dans le sang d'une personne, Desai répond : "Absolument pas."



Le Dr Desai doit s'exprimer lors de la conférence Life Itself 2022, et l'on s'attend à ce qu'elle parle des diverses initiatives d'Apple en matière de santé. Voici la vidéo de l'extrait en question :