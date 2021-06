RuneScape Mobile est de sortie sur App Store et Play Store

Voilà comme fêter dignement le 20e anniversaire de RuneScape, un MMORPG qui a été lancé à l'origine en 2001 et qui continue d'exister encore aujourd'hui. Annoncé en 2017 par Jagex, le jeu aura mis quatre ans pour nous parvenir sur mobile.



Après une version "light" appelée Old School RuneScape sortie en 2018, voilà la version complète de RuneScape.

Regardez la vidéo de RuneScape Mobile :

RuneScape : la version magnifiée bientôt sur iOS et Android

En précommande depuis plus d'un mois, RuneScape pour mobile est désormais disponible. Ceux qui avaient réservé le jeu ont droit à des récompenses exclusives à récupérer au premier lancement.

Plongez dans la VIe ère de Giélinor et découvrez le meilleur MMORPG fantastique au monde ouvert, riche en légendes et histoires. Le peuple de Giélinor est peut-être prospère, mais les dieux ancestraux conspirent. Les cieux s'assombrissent davantage et la menace d'une guerre pèse. Découvrez un MMO en ligne fantastique fêtant ses 20 ans et sans cesse amélioré.

Si vous n'avez jamais joué à RuneScape, il s'agit d'un MMORPG, autrement dit un jeu de rôle massivement multijoueur, qu'on peut savourer seul ou à plusieurs. A vous de décider comment vous voulez accomplir les quêtes qui ont déjà attiré des dizaines de millions de joueurs en vingt ans. Les héros sont divers et variés, du cuisiner au magicien en passant par le traditionnel guerrier, chacun ayant ses aptitudes. Côté gameplay, les joutes au corps à corps ou à distance sont bien évidemment essentielles, mais ce ne sont pas les seuls passe-temps dans un univers vivant et très riche qui vous fera rencontrer une ribambelle de personnages hauts en couleur. Pour progresser dans ce monde parallèle, il faudra maitriser les 28 compétences de combats, gérer sa ferme, gagner de l'argent et faire des échanges au Grand Marché. Bref, c'est complet et superbement réalisé.



A noter que RuneScape est un jeu gratuit qui propose un abonnement facultatif pour débloquer encore plus de contenus, dont 8 compétences supplémentaires, plus de 120 quêtes additionnelles et l'accès à l'intégralité de la carte du monde. Mais avant d'y arriver, il y a du chemin...



RuneScape Mobile est à télécharger sur l'App Store pour iPhone et iPad, ou bien sur le Play Store pour Android.

