Bons plans iOS : Hyperforma, Brutal Street 2, ProShot

Corentin Ruffin

Les bons plans iOS du jour : 4 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 3 promos avec notamment Hyperforma, Brutal Street 2, ProShot. L'occasion d'économiser 36,3€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée.

Applications gratuites iOS :

Reflexes (App, iPhone, v1.2, 35 Mo, iOS 13.0, Sliced Backhand Ltd) passe de 3,49 € à gratuit. Reflexes vous permet de vous lever et de vous déplacer grâce à des activités de réalité augmentée. Placez simplement votre iPhone contre un mur, une bouteille d'eau ou tout autre objet solide et assurez-vous que tout, des genoux vers le haut, se trouve dans le viseur. Ensuite, frappez les cibles telles qu'elles apparaissent à l'écran.



Vous pouvez choisir parmi cinq activités différentes, trois durées et quatre vitesses de jeu. Reflexes comprend également la possibilité d'enregistrer vos activités, le support Apple Watch et l'intégration de l'application Santé.



Les + : L'allié parfait pour vous faire lever du canapé Télécharger l'app gratuite Reflexes





ProShot (App, iPhone / iPad, v7.12, 13 Mo, iOS 11.2, Rise Up Games) passe de 4,49 € à gratuit. Une application de prise de vue vous donnant un accès total aux réglages manuels tels que : mise au point, exposition, ISO, vitesse d'obturation, balance des blancs, niveau de flash, et plus.



Les + : De nombreux réglages

Pour les amoureux de la photographie iPhone Télécharger l'app gratuite ProShot





PhotoTangler (App, iPhone / iPad, v2.22, 2 Mo, iOS 8.0, Kurt Miller) passe de 3,49 € à gratuit. PhotoTangler Collage Maker est une application d'images qui transforme instantanément vos photos préférées en beaux collages. Il vous permet de les mélanger de façon unique et créative. C'est facile, amusant, et les résultats semblent magiques ! Il suffit de déposer des photos, et de regarder PhotoTangler les mélanger ensemble avec toutes les autres photos à proximité. N'importe qui peut obtenir un résultat magnifique et professionnel en deux secondes.



On peut évidemment personnaliser le résultat, choisir le fondu, l'ombre, etc. De même, il est possible d'ajouter du texte et de choisir la résolution de sortie ainsi que le ratio.



Pas mal pour ceux qui partage leur moment en famille sur Facebook par exemple.



Les + : Les outils Télécharger l'app gratuite PhotoTangler





FoodyLife (App, iPhone, v1.0.11, 57 Mo, iOS 10.0, Hau-Ben Shih) passe de 4,49 € à gratuit. Avec FoodyLife, vous pourrez explorer visuellement vos habitudes alimentaires et améliorer vos habitudes alimentaires. Pas de calories et pas de chiffres dans l'application!



Les + : La beauté de l'application Télécharger l'app gratuite FoodyLife





Jeux gratuits iOS :

Classroom Battle! (Jeu, , iPhone / iPad, v2.0, 106 Mo, iOS 9.0, Dan Lespect) passe de 1,09 € à gratuit. Utilisez vos compétences de lancer de papier pour battre l'enseignant et résoudre des énigmes dans Classroom Battle. Passez de l'école élémentaire à l'université en jetant du papier à vos camarades de classe et à vos professeurs.



Jouez à une série de mini-jeux et engagez-vous dans des batailles individuelles en cours de route.



Les + : Défoulez-vous ! Télécharger le jeu gratuit Classroom Battle!





Brutal Street 2 (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.2.6, 434 Mo, iOS 8.0, Black Pearl Games Limited) passe de 1,09 € à gratuit. Ce n'est ni un simple jeu casual pour tuer le temps ni l'un de ces jeux à achats intégrés qui envahissent le marché. Ce que Brutal Street 2 offre, c'est la garantie très simple d'un jeu qui vous rappellera avec nostalgie vos souvenirs en vous faisant revivre les jeux d'arcade classiques de votre enfance !



Jouez à deux, tirez sur des tonneaux, ramassez des potions et des armes et, bien sûr, bottez le derrière des ennemis ! Des États-Unis à Hong Kong, le combat ne s'arrête jamais ! Les huit héros sont réunis est prêts à l'action !



Découvrez un gameplay unique et créatif avec des compétences ultimes, la possibilité d'utiliser deux armes, l'allocation de points de compétence et un gameplay engageant.



Les + : Un clin d'oeil aux jeux de baston des années 90 Télécharger le jeu gratuit Brutal Street 2





Tower of Fortune (Jeu, Aventure, iPhone, v2.0.5, 13 Mo, iOS 8.0, Game Stew) passe de 1,09 € à gratuit. Un mélange entre RPG et machine à sous dans ce jeu au look rétro avec des in-apps. Votre fille a été kidnappée, vous allez devoir remettre le couvert malgré votre récente retraite (hein Bruce !). Original mais plutôt laid, voici un RPG qui peut plaire !



Les + : Le système de machine à sous pour pimenter le jeu

Des tonnes d'ennemis et d'équipements Télécharger le jeu gratuit Tower of Fortune





Promotions iOS :

Escapists 2: Pocket Breakout (Jeu, Stratégie / Simulation, iPhone / iPad, v1.11, 1,4 Go, iOS 12.1, Team17 Digital Limited) passe de 7,99 € à 2,29 €. Il est temps de recommencer votre évasion dans The Escapists 2: Pocket Breakout ! Risquez gros pour vous évader des prisons les plus sécurisées du monde mobile...



Créez votre propre taulard avec des centaines d'options de personnalisation et plongez dans The Escapists 2: Pocket Breakout. Explorez les plus grandes prisons jamais conçues, aux multiples étages, toits, bouches d'aération et tunnels souterrains. Respectez les règles, présentez-vous à l'appel, travaillez, suivez des routines strictes et planifiez votre fuite en secret !



Rejoignez jusqu'à 3 de vos amis pour élaborer l'évasion ultime en multijoueur local. Travailler en groupe vous permettra d'élaborer des plans encore plus élaborés et audacieux !



Les + : Très addictif Télécharger Escapists 2: Pocket Breakout à 2,29 €





The Escapists (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v1.12, 469 Mo, iOS 9.0, Team17 Digital Limited) passe de 4,49 € à 1,09 €. Le célèbre jeu d'évasion primé et encensé par la critique arrive sur iOS ! The Escapists offre aux joueurs la chance d'avoir un aperçu humoristique de la vie en prison. Comme c'est le cas pour tout détenu, l'objectif principal consiste à s'évader !



Avec des graphismes pixelisés à mi-chemin entre Zelda sur Gameboy et Minecraft, voici un très bon jeu de gestion / stratégie dans lequel il faudra accomplir les tâches du quotidien tout en récupérant en cachant ce qui vous servira à vous échapper. Ne pas être repéré par les matons, voilà votre dicton !



Les développeurs de Worms ont fait fort !



Les + : Complet et prenant Télécharger The Escapists à 1,09 €