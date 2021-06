Frenzic: Overtime est disponible sur Apple Arcade

Il y a 4 heures

Alban Martin

Réagir



Apple relance la machine à jeux. Apple Arcade accueille en effet un second jeu en ce vendredi 18 juin en la présence de Frenzic Overtime, plus de deux mois après les derniers ajouts. Si la firme avait fait fort avec 30 jeux dont NBA 2K21, depuis c'était le calme plat.

Regardez la bande-annonce vidéo de Frenzic sur iOS :

Frenzic: Overtime est disponible !

Après Game Dev Story+ ce matin, Apple propose Frenzic Overtime. Quand on dit cela, ce n'est pas exagéré puisque The Iconfactory a été techniquement aidé par la firme à la pomme pour améliorer son Frenzic original et le rendre disponible sur les derniers iPhone, iPad, Mac et Apple TV.



Si vous n'y avez jamais joué, Frenzic: Overtime est un jeu de style "puzzle" qui vous en mettra plein la vue et les oreilles. Le but est d’assembler des camemberts énergétiques pour les nouveaux ZAPBOT. En remplissant en temps et en heure les objectifs, les joueurs seront promus à un poste plus valorisant sur la chaîne de montage. Frenzic 2021 affiche plus de 45 niveaux, plusieurs modes de jeu et des centaines de mini objectifs à atteindre au fur et à mesure que les joueurs découvrent les secrets de Frénézik Industries pour, au bout du compte, sauver le monde.

Facile à apprendre, mais compliqué à maîtriser ; un jeu retro en route vers le futur pensé pour toute la famille !

Pour en profiter, il faut évidemment un abonnement Apple Arcade à 4,99€ par mois ou un pack Apple One qui comprend plusieurs services comme Apple Music et Apple TV+.

Télécharger le jeu Frenzic: Overtime