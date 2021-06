Porsche présente PCM 6.0 avec du nouveau sur CarPlay et Apple Music

Les logiciels deviennent un élément essentiel de l'expérience automobile à mesure que les constructeurs automobiles numérisent davantage leurs véhicule. Les constructeurs automobiles, grands et petits, introduisent de nouveaux logiciels d'infodivertissement, des assistants vocaux et des applications pour smartphones. Porsche n'est pas différent et présente aujourd'hui Porsche Communication Management 6.0, une suite de logiciels conçus pour aider les pilotes à personnaliser leur expérience de conduite.

Porsche revoit sa copie avec PCM 6.0

PCM 6.0 reçoit une multitude de nouvelles fonctionnalités, mais l'expérience démarre par une mise en page améliorée - des conceptions d'icônes révisées, une nouvelle police et de nouvelles couleurs. La lecture facile des informations est cruciale dans une voiture, mais jeter un coup d'œil à l'écran d'infodivertissement n'est qu'un mode d'interaction. Porsche a également amélioré son système avec des zones tactiles plus grandes afin qu'un conducteur n'ait pas besoin de se concentrer pour s'en servir.



Les passagers peuvent renoncer complètement à toucher l'écran grâce à une commande vocale améliorée. "Hé, Porsche", qui permet d'accéder à une multitude de fonctions telles que "J'ai besoin d'essence", demandant au système de navigation de lancer une recherche de stations-service. D'autres fonctions contrôlables par la voix incluent les sièges massants, la climatisation et l'éclairage ambiant. La voix est d'ailleurs plus humaine assure le constructeur.



Une autre caractéristique de PMC 6.0 est sa nouvelle capacité de navigation intelligente qui garantit non seulement que la carte la plus récente et la plus précise est téléchargée, mais qu'elle peut également calculer l'itinéraire de conduite en temps réel avec le trafic. Il va jusqu'à montrer au conducteur la quantité de trafic dans une voie particulière. Les utilisateurs de PCM 6.0 pourront également utiliser à la fois Apple CarPlay sans fil (déjà disponible) et Android Auto filaire (nouvellement disponible). Les conducteurs pourront également accéder à l'assistance vocale de PCM et aux assistants vocaux respectifs d'Android et d'Apple.



Aucun système d'infodivertissement n'est complet sans une application pour smartphone associée. L'application Porsche Connect permet aux conducteurs d'accéder à une multitude de fonctionnalités du véhicule lorsqu'ils sont loin de leur voiture, notamment le verrouillage et le déverrouillage à distance des portes. Les Porsche Taycan, Cayenne et Panamera équipées de la propulsion hybride peuvent régler la température intérieure d'une voiture avec la possibilité de programmer un prérefroidissement/préchauffage pour les heures de départ prévues. Les clients pourront également suivre la pression des pneus, l'état du verrouillage des portes et bien plus encore depuis leur téléphone.

Une nouvelle app pour la piste sur CarPlay

L'application gratuite Porsche Track Precision peut désormais être affichée sur l'écran de la voiture avec Apple CarPlay. Il dispose de 300 circuits internationaux programmés et peut suivre les performances de la voiture.



L'une des fonctionnalités les plus intéressantes, qui est encore en phase de prototype, est Soundtrack My Life. La fonction fournit une bande-son littérale adaptée à l'itinéraire de la voiture et au style de conduite du conducteur. Porsche dit qu'il n'est pas basé sur des structures sonores classiques et s'apparente davantage à une musique de film, la bande-son s'adaptant à la façon dont le conducteur accélère, freine et négocie les virages. Si Porsche décide de la sortir, elle s'intégrera à l'application Porsche Connect.

Apple Music et Podcasts

Porsche rappelle que les clients ayant un abonnement à Apple Music ont aussi accès à plus de 75 millions de chansons sans publicité, à des milliers de listes de lecture éditoriales et à des sélections quotidiennes des meilleurs experts musicaux du monde, y compris tous les artistes et hôtes diffusant sur son Apple Music 1, Apple Music Hits et les stations de radio mondiales en direct Apple Music Country, via une connexion Internet gratuite dans la voiture pendant trois ans.



Les conducteurs ont également accès à des millions d'émissions gratuites d'Apple Podcasts, la principale plateforme de podcasts au monde, pour être informés, divertis et inspirés à chaque trajet. Les clients peuvent associer leur identifiant Apple à leur véhicule dans l'application Porsche Connect ou en ligne sur My Porsche pour commencer.



Il ne s'agit pas seulement d'écouter du contenu audio, mais plutôt d'intégrer en profondeur Apple Music et Apple Podcasts dans le système d'infodivertissement Porsche. Avec Apple Music intégré, le conducteur peut ajouter une chanson qu'il entend à la radio diffusée à sa bibliothèque Apple Music ou, si le conducteur aime un artiste particulier à la radio, il peut passer à une station Apple Music personnalisée qui ne jouera que la musique de l'artiste.



Le PCM 6.0 débarque cet été sur les 911, Panamera et Cayenne sous forme de mise à jour.