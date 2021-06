L'Allemagne va enquêter sur de possibles pratiques anticoncurrentielles d'Apple

Julien Russo

Avec l'iPhone et ses autres produits, Apple a volontairement créé un écosystème qui est fermé, ce qui est le plus reproché à l'entreprise, c'est de ne pas ouvrir la distribution des applications à des stores tiers. Pour justifier cette absence au sein de ses différents OS, Apple met en avant le fait de vouloir contrôler et garantir une sécurité pour l'ensemble des utilisateurs. Le problème, c'est qu'aujourd'hui ce discours passe difficilement et cela fait de plus en plus l'objet d'enquête pour pratiques anticoncurrentielles. On irait presque jusqu'à se demander, combien de temps Apple va encore tenir avec ce système !

L'Allemagne va enquêter sur Apple et l'App Store

Dans un communiqué de presse, le Bundeskartellamt, le régulateur national de la concurrence en Allemagne a annoncé commencer prochainement une enquête sur l'écosystème Apple ainsi que les pratiques exploitées avec l'App Store.

Le régulateur va chercher à savoir si Apple utilise des stratégies pour nuire à ses concurrents qui sont présents sur le même marché que l'un de ses produits ou services, on pense notamment à l'affaire Spotify et Apple Music !

Si l'enquête vient à prouver que la firme de Cupertino enfreint les règles et impose une concurrence déloyale, le régulateur pourra profiter des nouveaux pouvoirs qui lui ont été accordés en début d'année, de nouvelles sanctions adaptées aux entreprises Big Tech.

Andreas Mundt le président du Bundeskartellamt a déclaré :

Nous allons maintenant examiner si avec son système d'exploitation propriétaire iOS, Apple a créé un écosystème numérique autour de son iPhone qui s'étend sur plusieurs marchés. En plus de fabriquer divers produits matériels, la société technologique offre également l'App Store, iCloud, AppleCare, Apple Music, Apple Arcade, Apple TV+ ainsi que d'autres services dans le cadre de son activité de services. En plus d'évaluer la position de l'entreprise dans ces domaines, nous examinerons, entre autres aspects, son intégration étendue à plusieurs niveaux de marché, l'ampleur de ses ressources technologiques et financières et son accès aux données.

Mundt explique que l'enquête se concentrera tout particulièrement sur l'App Store et son fonctionnement, selon les paroles du président du Bundeskartellamt, la boutique d'applications pourrait influencer des activités commerciales de tiers.



Cette enquête ne se déclenche pas par hasard, elle a été demandée par plusieurs grands groupes dont des entreprises issues de l'industrie de la publicité ou encore des médias. On peut voir cela comme une certaine "vengeance" après la mise en place de la transparence du suivi des applications qui provoque une baisse conséquente des revenus.