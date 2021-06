Superstition : 1 utilisateur sur 5 préfère "iPhone 2021" à iPhone 13

Il y a 46 min (Màj il y a 45 min)

Julien Russo

2



Êtes-vous superstitieux ? À l'approche de l'hypothétique "iPhone 13" qui serait la suite logique à l'actuel iPhone 12, une enquête vient semer le doute sur le nom qu'Apple devrait utiliser pour la prochaine génération d'iPhone qui sera annoncée et commercialisée à la rentrée.

L'iPhone 13, mauvaise idée ?

La triskaïdékaphobie est la phobie du nombre 13, de nombreuses personnes dans le monde sont terrifiées à l'idée de se réveiller un vendredi 13, de choisir la place de parking numéro 13, d'avoir le numéro 13 comme ticket dans une salle d'attente... Ce numéro est réputé pour être synonyme de malchance dans de nombreux pays occidentaux.

Cette phobie envers ce chiffre provient de la religion chrétienne, l'histoire raconte que lors du dernier repas de Jésus-Christ, il y avait les 12 Apôtres autour de Jésus et un certain... Judas qui portait le nombre d'Apôtres à 13. Depuis ce repas, le chiffre 13 est considéré comme un chiffre qui n'apporte que du malheur.



Est-il donc judicieux pour une marque comme Apple de commercialiser l'un de ses produits les plus populaires avec ce chiffre qui effraie tant de personnes dans le monde ?

SellCell a mené l'enquête et a été sonder les clients habitués régulier de l'iPhone et ceux qui sont fidèles depuis de longues années.

Le but de l'enquête a été de savoir si des consommateurs étaient prêts à abandonner l'idée d'acheter l'iPhone 13 pour attendre l'iPhone 14 en 2022 ? Sous prétexte que cela pourrait leur porter malchance.

Les chiffres sont très surprenants...

Selon les résultats, 1 utilisateur d'iPhone et d'iPad sur 5 (soit 18,3%) serait prêt à ne pas acheter l'iPhone 13 parce que celui-ci comporte un nom qui porte malchance.

74% des personnes qui ont répondu préfèrent qu'Apple privilégie un autre nom que "iPhone 13", des idées comme "iPhone 2021" ou "iPhone 12S" ont été mises en avant.

Certains vont même jusqu'à affirmer que le meilleur compromis, c'est d'aller directement à l'iPhone 14 et de complètement ignorer le nom "iPhone 13".

Selon SellCell, les hommes sont nettement plus susceptibles d'être touchés par la triskaidekaphobie, ils sont environ 24,9% contre 11,7% pour les femmes.

Les clients attendent impatiemment la prochaine génération d'iPhone

L'enquête a également confirmé que les utilisateurs d'iPhone qui ont hésité à renouveler leur iPhone, mais qui ne l'ont pas fait, préfèrent attendre la sortie des nouveaux smartphones d'Apple à la rentrée, au total ils sont 64% !



En ce qui concerne les mises à jour logicielles dévoilées lors de la WWDC 2021, environ 52,6% des personnes sondées se disent "légèrement" ou "pas du tout" excités par les deux nouvelles mises à jour iOS 15 et iPadOS 15. Il manquerait une fonctionnalité qui fait toute la différence (comme les widgets d'iOS 14 par exemple).

Environ 28,1% disent avoir assez hâte de télécharger les nouveautés logicielles pour leur iPhone et iPad !



Lors de la WWDC 2021, Apple a annoncé donner la possibilité à l'ensemble des utilisateurs d'iCloud de désigner une personne qui pourrait accéder aux données hébergées sur leurs comptes après leur décès. Cette nouveauté a beaucoup plu auprès des sondés, environ 53,1% se disent à l'aise pour donner l'accès à leur compte iCloud à un ami ou un membre de leur famille. Malgré tout, il y a une certaine limite puisque 71% souhaitent un meilleur contrôle du type de données partagées.



Retrouver l'enquête en intégralité.