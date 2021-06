Jetpack Joyride+ arrive le mois prochain sur Apple Arcade

Suite à l'annonce la semaine dernière de nouveaux jeux classiques à venir sur Apple Arcade, Apple a révélé aujourd'hui qu'un autre titre bien connu sera disponible sur sa plate-forme de jeu. Jetpack Joyride, des développeurs de Fruit Ninja, aura également une version "Plus" publiée sur Apple Arcade.



Jetpack Joyride+ bientôt sur Apple Arcade

Des jetpacks propulsés par balles ! Des dragons mécaniques géants ! Des oiseaux qui produisent de l'argent ! Découvrez une sélection des jetpacks les plus cools jamais faits et testez vos compétences en tant que légendaire héros Barry Steakfries.

Jetpack Joyride a été lancé pour la première fois pour les appareils iOS en 2011 et est rapidement devenu l'une des vitrines de l'App Store, ce qui a poussé les développeurs à l'apporter également sur d'autres plateformes. Le jeu est un runner infini dans lequel le joueur doit voler grâce à un jetpack à l'intérieur d'un laboratoire tout en évitant les missiles et autres obstacles, le tout avec un seul doigt.

Coming Soon to Apple Arcade: Jetpack Joyride+



Grab your jetpack and blast off in this classic infinite runner (infinite flier?) from @Halfbrick.



⏰ Get a reminder when it's available: https://t.co/lf48P1UBzh pic.twitter.com/GhyzSpOo0C — Apple Arcade (@AppleArcade) June 22, 2021



Bien que le jeu soit toujours disponible gratuitement sur l'App Store, et constamment mis à jour, il contient plusieurs articles qui ne sont proposés que par le biais d'achats intégrés. Cependant, ce ne sera plus un problème pour les abonnés Apple Arcade, qui pourront bientôt télécharger Jetpack Joyride+ sur la plateforme de jeu d'Apple avec tout le contenu débloqué. Il contiendra aussi une compatibilité avec les produits Apple - iPhone, iPad, Mac et Apple TV - ainsi que les manettes MFI.



En avril, Apple a apporté plus de 30 jeux classiques et populaires à Apple Arcade dans une nouvelle catégorie appelée "Classiques intemporels", qui comprend des titres comme Cut the Rope, Fruit Ninja, Monument Valley, et plus encore. La semaine dernière, la société a annoncé que des jeux plus classiques seront bientôt disponibles sur Apple Arcade, tels que Alto's Odyssey: Lost City, Angry Birds Reloaded et Doodle God Universe, et a publié Game Dev Story+ et Frenzic Overtime.



Si vous êtes déjà abonné à Apple Arcade, vous pouvez désormais définir un rappel pour le moment où Jetpack Joyride+ sera disponible en téléchargement.

