TSMC va faire passer Apple en priorité pour l'iPhone 13

Il y a 5 heures

Alban Martin

Apple devrait recevoir le statut de priorité absolue de la part de TSMC au sujet de l'approvisionnement des puces pour iPhone 13 au cours du troisième trimestre 2021. Alors que le partenaire taïwanais a déjà du mal à satisfaire la demande de tous ses clients en raison d'un manque d'approvisionnement des composants de base, Apple semble avoir assuré son calendrier, selon DigiTimes.

TSMC fait passer Apple en top priorité

TSMC devrait également augmenter sa production pour la prochaine série iPhone au troisième trimestre, ont indiqué les sources.

D'autres fournisseurs de puces dans la chaîne d'approvisionnement d'Apple, dont Genesys Logic et Parade Technologies, augmentent également leur offre pour répondre aux commandes d'Apple pour le troisième trimestre, qui seraient 30 à 40 % supérieures aux niveaux du deuxième trimestre.

La série ‌iPhone 13‌ devant suivre un calendrier de lancement plus habituel cette année, les fabricants de puces sont sur le point de voir les commandes d'Apple culminer pour 2021 au quatrième trimestre, toujours d'après les sources de DigiTimes.



Les modèles ‌iPhone 13‌ prévus pour sortir en septembre prochain devraient ressembler à la gamme ‌iPhone‌ 2020, avec quatre appareils dans des tailles comprenant 5,4 pouces, 6,1 pouces et 6,7 pouces, avec deux des iPhones haut de gamme "Pro" modèles et deux positionnés comme des appareils moins coûteux et plus abordables. On parle évidemment de l'iPhone 13 Mini, de l'iPhone 13, de l'iPhone 13 Pro et de l'iPhone 13 Pro Max. Mais certains évoquent une série iPhone 12S, en partie à cause de la superstition autour du chiffre 13.



Bien que des changements de conception majeurs ne soient pas attendus, Apple proposera des améliorations sur l'appareil photo (notamment le grand-angle), un processeur A15 plus rapide, une nouvelle puce 5G de Qualcomm, une autonomie accrue et quelques ajustements dont une encoche réduite et un écran 120 Hz sur les "Pro". Consultez notre résumé dédié à l'iPhone 13 pour tous les détails.