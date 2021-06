Baba Is You : un puzzle original et génial sur iOS

Un nouveau casse-tête débarque sur App Store. Baba Is You est le genre de jeux qui ne paient pas de mine mais qui brille par son génie. Avec plus de 200 puzzles, Baba is You mise tout sur ses mécaniques de gameplay.

Baba Is You : mais qui a pensé à tout ça ?

Baba Is You est un jeu de puzzle où vous pouvez changer les règles. À chaque niveau, les règles sont présentes sous forme de blocs avec lesquels vous pouvez interagir; en les manipulant, vous pouvez changer le fonctionnement du niveau et provoquer des interactions surprenantes et inattendues ! Avec une simple poussée de bloc, vous pouvez vous transformer en rocher, transformer des plaques d'herbe en obstacles brûlants et même changer l'objectif que vous devez atteindre pour quelque chose de complètement différent.



C'est un merveilleux moyen de faire travailler sa cervelle à travers les 200 niveaux tous plus corsés les uns que les autres. En effet, il arrive très souvent que celui qui s'est taillé une belle réputation sur Steam, vous fasse rebrousser chemin. Vous croyez que vous arrivez à la fin du niveau pour capturer le drapeau ? Pas si sûr... Mieux vaut garder le suspense pour vos premières parties.



Une perle qui débarque sur App Store à un prix bien plus raisonnable et qui provoquera fous rires et énervement. Bravo aux développeurs de Hempuli !



PS : il faut comprendre un tout petit peu l'anglais pour profiter pleinement du jeu.

