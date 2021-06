L'iPhone SE 2022 sera le modèle 5G le moins cher

Apple prévoit toujours de mettre à jour son iPhone SE au début de l'année 2022 selon l'analyste Ming-Chi Kuo qui a partagé plusieurs informations dans une note aux investisseurs. Et parmi les nouveautés, on trouverait un modem 5G.

Un iPhone SE 2022 avec le même design

Comme il l'a dit précédemment en parlant des iPhone 14, le design du nouvel iPhone SE sera "à peu près le même" que le SE existant, qui est calqué sur l'iPhone 8.



Kuo dit que le nouvel iPhone SE‌ 2022 prendra en charge la 5G et inclura les mises à jour du processeur, probablement une puce A14 voir A15. L'appareil sera positionné comme "l'iPhone 5G le moins cher de tous les temps". L'iPhone‌ 5G le plus abordable en ce moment est l'iPhone 12 mini, donc vraisemblablement l'‌iPhone SE‌ sera bien moins cher que les 809€ demandés actuellement. On imagine que la firme restera sous les 500€.

Il y a eu des rumeurs d'un "‌iPhone SE‌ Plus" avec un écran plus grand et un bouton d'alimentation Touch ID, que Kuo a également mentionné par le passé, mais il n'y a aucun mot sur cette variante dans les récents rapports.



Kuo a également déclaré précédemment qu'Apple développait une nouvelle version de l'iPhone 11 avec un écran LCD de 6 pouces, prise en charge de Face ID et 5G, et il est possible que ce futur appareil, qui devrait être lancé en 2023, fasse également parti de la famille SE.



Quant à la sortie de l'iPhone SE 2022, on table sur une présentation en mars et une commercialisation dans la foulée.