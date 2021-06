iOS 15 introduit une permission pour utiliser plus de RAM

Alban Martin

Apple fait un grand pas en avant qui permettra aux développeurs d'améliorer les performances de leurs applications sur iPhone et iPad, en donnant aux applications la possibilité d'accéder à plus de mémoire ou de RAM d'un appareil avec les mises à jour d'iOS 15 et d'iPadOS 15.

Une avancée significative pour les développeurs d'applications sur iOS et iPadOS

Actuellement, les applications sont limitées à une certaine quantité de RAM qu'elles peuvent utiliser, quelle que soit la quantité disponible sur l'appareil. Par exemple, malgré l'iPad Pro M1 le plus haut de gamme doté de 16 Go de RAM, sur iPadOS 14, les applications sont limitées à 5 Go seulement. Vous comprenez donc que le système bride les possibilité des dernières machines à moins de la moitié de leur capacité en ce qui concerne la mémoire vive.



Dans la deuxième version bêta d'iOS 15 et d'iPadOS 15 publiée hier pour les développeurs, Apple introduit un nouveau droit que les développeurs peuvent demander et qui exposera leurs applications à plus de mémoire. Apple explique que ce droit informera le système qu'une application "peut être plus performante en dépassant la limite de mémoire par défaut". La documentation pour les développeurs d'Apple ne spécifie pas la quantité de RAM supplémentaire à laquelle une application peut être exposée et indique également que cela est limité aux "périphériques pris en charge".

Ajoutez ce droit à votre application pour informer le système que certaines des fonctionnalités principales de votre application peuvent être plus performantes en dépassant la limite de mémoire d'application par défaut sur les appareils pris en charge. Si vous utilisez ce droit, assurez-vous que votre application se comporte toujours correctement si aucune mémoire supplémentaire n'est disponible.

Bien qu'Apple ne spécifie pas la quantité de RAM supplémentaire qu'une application peut demander, le libellé de la documentation, qui conseille aux développeurs d'utiliser une fonction pour "déterminer la quantité de mémoire disponible", suggère que le plafond de mémoire peut être relativement haut.

Il est peu probable qu'Apple permette aux développeurs d'utiliser toute la mémoire d'un appareil. Bien que ce scénario puisse être utile pour les applications professionnelles haut de gamme sur l'iPad Pro, il ralentirait considérablement le système et rendrait plus difficile le multitâche avec différentes applications. Les utilisateurs de l'iPad Pro, et plus récemment grâce à l'iPad Pro M1, se sont plaints qu'iPadOS limite les véritables performances de la tablette.



Malgré cela, iPadOS 15 n'a introduit aucune fonctionnalité importante tirant pleinement parti du matériel de l'iPad lors de la première bêta, Apple n'ayant fait aucun commentaire non plus lors du keynote. Cependant, la possibilité pour les applications de demander l'accès à plus de RAM sur l'appareil contribuera grandement à ouvrir de nouvelles possibilités pour les applications et les jeux.



Si cela vous intéresse, il faut ajouter cette clé (et mettre la valeur "true") dans le fichier plist de l'application :

com.apple.developer.kernel.increased-memory-limit



Le nouveau droit est disponible pour les développeurs, mais il ne sera pas disponible pour les applications sur l'App Store avant cet automne, lorsque iOS 15, iPadOS 15, tvOS 15 ainsi que watchOS 8 et macOS Monterey seront disponibles.



Une bonne nouvelle, non ?