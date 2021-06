Les AirPods 3 et les nouveaux MacBook seront lancés en fin d'année

Julien Russo

Depuis le début de l'année, les rumeurs insistent à propos de l'arrivée prochaine des AirPods 3 et de nouveaux MacBook avec une puce M1X (ou M2). Selon un nouveau rapport du site taiwanais l'Economic Daily News, on peut être sûr à 100% qu'Apple va lancer une nouvelle paire d'AirPods et de nouveaux MacBook avant les fêtes de fin d'année. Plusieurs indices le prouvent !

Des annonces prévues sur le dernier trimestre

Apple s'attend à une très forte demande pour les AirPods 3 et les nouveaux MacBook qui sortiront à la rentrée, les fournisseurs du géant californien s'activeraient tous pour augmenter leurs capacités de production des composants nécessaires à la fabrication. Chacun sait que les commandes d'Apple vont être très nombreuses et qu'il va falloir suivre un rythme comme rarement on en voit dans le secteur.



L'un des fournisseurs clés pour ces deux produits, c'est Shin Zu Shing. L'entreprise est partenaire d'Apple depuis un long moment est s'avère être indispensable pour certains composants des MacBook et AirPods. Selon le rapport, le fournisseur rencontrerait d'énormes difficultés pour répondre à la demande d'Apple, sachant que celle-ci est encore loin d'être à son maximum à l'heure actuelle.

Shin Zu Shing a donc décidé de lancer une grande campagne de recrutement pour embaucher plus de main-d'œuvre et donc augmenter sa capacité journalière de production de composants.

Economic Daily News explique également que les AirPods 3 et les nouveaux MacBook auraient dû être lancés plus tôt cette année dans le calendrier d'Apple, une annonce aurait déjà dû avoir lieu vers la période de la WWDC 2021.

Cependant, comme beaucoup de ses concurrents, la firme de Cupertino a fait face à une pénurie de composants nécessaires à la fabrication des écouteurs sans fil et ordinateur portable.



À l'heure actuelle, l'objectif principal est de sortir les nouveaux produits plusieurs semaines avant Noël pour profiter du Black Friday et des achats de fin d'année.

L'idée d'un retard supplémentaire serait complètement exclu grâce à un "ajustement des stocks" qu'Apple a organisé il y a quelques mois.



Grâce au maintien du télétravail dans de nombreux secteurs d'activités, les MacBook devraient continuer à connaitre une belle augmentation dans les ventes annuelles. Les expéditions sont estimées à 23 millions d'unités pour une augmentation de 15%.

En ce qui concerne les AirPods, les écouteurs sans fil devraient rencontrer un petit "coup de mou" au second semestre de 2021 avec une baisse des expéditions de l'ordre de 25 à 30%, les dégâts seront limités grâce au lancement des AirPods 3.