Contra Returns arrive le 26 juillet sur iOS et Android

Il y a 1 heure

Alban Martin

Au printemps 2016, Konami avait annoncé qu'il s'était associé à Tencent pour produire un nouvel opus mobile au sein de leur légendaire série Contra. Ce jeu sera finalement Contra: Returns, développé par TiMi Studios, une branche de Tencent, que la plupart des gens connaissent comme le studio derrière Call of Duty Mobile et Arena of Valor.



Contra Returns en précommande sur App Store français

Le nouveau Contra a d'abord été lancé en Chine et a connu un grand succès, et a lentement commencé à arriver sur le reste de la planète l'an dernier. Pour l'Europe et l'Amérique, l'attente a été longue. TiMi qui avait questionné les fans sur ce sujet, vient de lancer les précommandes du jeu sur App Store et Play Store, avant une sortie le mois prochain.

Ceux qui ont déjà pu mettre la main dessus indiquent que c'est étonnamment un très bon jeu qui respecte la formule des jeux Contra classiques de Konami avec de l'action et une histoire de longue haleine. Pour ce qui est du modèle économique, le studio semble avoir repris les principes de COD Mobile avec de la personnalisation et des évolutions d'armes optionnelles qui permettent de progresser plus vite mais qui sont loin d'être obligatoires. Sans oublier l'ajout d'un mode PvP en temps réel qui est même accompagné d'un mode équipe pour donner un coup de frais à la saga.



Du côté de la réalisation, les sprites laissent place à une jolie résolution HD qui met en avant des personnages modélisés en 3D (mais gameplay 2D), ainsi que des effets sonores modernes.



Si vous avez hâte de tester Contra Returns, vous pouvez précommander la version iOS ou la version Android avant son lancement le 26 juillet prochain. Pour mémoire, Contra est une série de jeux vidéo d'action développée et éditée par Konami depuis 1987, oscillant entre run and gun et shoot them up.



