Kuo parle d'une expérience innovante avec les AirPods Pro 2

Il y a 3 heures

Alban Martin

Vous le savez certainement, l'année prochaine, Apple devrait sortir ses AirPods Pro 2 avec des fonctionnalités liées à la santé. Celles-ci seraient carrément innovantes selon Ming-Chi Kuo, l'analyste spécialisé sur Apple.

Des AirPods Pro 2 avec capteurs de santé

Kuo a encore publié une note aux investisseurs que l'on a pu consulter dans laquelle il dit que la demande d'AirPods actuelle est "inférieure aux volumes prévus" pour le reste de l'année, révisant ses prévisions à 70-75 millions, contre 75-85 millions. Selon l'analyste, la sortie des AirPods Pro de deuxième génération l'année prochaine avec de nouvelles fonctionnalités "innovantes", telles que le suivi de la santé, portera les expéditions à plus de 100 millions. Mais nous n'aurons pas de détail supplémentaire pour le moment à propos de cette expérience innovante. On sait qu'Apple mise gros sur la santé avec l'Apple Watch, et la firme pourrait même combiner les écouteurs et la montre pour proposer un suivi encore plus précis.

Bloomberg a rapporté le mois dernier que les AirPods Pro 2 d'Apple comprendront des "capteurs de mouvement mis à jour mettant l'accent sur le suivi de la condition physique". Apple étudierait la possibilité d'utiliser un design similaire aux Beats Studio Buds récemment lancés pour les nouveaux AirPods Pro 2022, ce qui éliminerait notamment la tige. Un design plus compact qui entrainerait alors la fin des gestes sur les écouteurs comme le clic pour lire / mettre en pause, le double clic pour passer à la musique suivante, etc. Si vous ne connaissez d'ailleurs pas tous les gestes possibles, consultez notre dossier sur les AirPods.



