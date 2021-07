PS Plus : les jeux gratuits en juillet dont A Plague Tale et COD Black Ops 4

Il y a 2 heures

Alban Martin

Les abonnés au PS Plus n'ont rien à envier à ceux du Xbox Live. Chaque mois, ils reçoivent des nouveautés et des jeux gratuits. Une nouvelle fois, Sony offre de très bons jeux en ce mois de juillet 2021. Après avoir récemment proposé gratuitement FF 7 Remake, Oddworld: Soulstorms, Wreckfest ou encore Battlefield 5, le nippon propose trois jeux de qualité A Plague Tale: Innocence sur PS5, Call of Duty Black Ops 4 et WWE 2K Battlegrounds.

3 nouveaux jeux gratuits jouables sur PS5 (dont 2 sur PS4) pour les abonnées sur PS Plus

Si les amateurs de films lorgnent chaque mois du côté de Netflix, Disney, Apple et Amazon Prime Video, les joueurs sont plutôt branchés sur les PS Plus, Xbox Live Gold, Stadia, GeForce Nos, etc.

Vous pourrez télécharger les jeux suivants à compter du 6 juillet :

A Plague Tale : Innocence | PS5

Le studio français Asobo propose une très belle aventure avec l’histoire d’Amicia, une ado qui va devoir s’occuper de son petit frère Hugo alors que la peste noire sévit activement dans un ancien royaume de France. Il va falloir exploiter le petit qui possède des pouvoirs particuliers liés à son sang et à ses ancêtres.

Alors que la suite arrivera en 2022, la version optimisée pour PS5 s'affiche en 4K et 60 FPS qui lui redonne un coup de jeune non négligeable. Un jeu d'aventure et d'infiltration sombre et très prenant.

Un FPS qu'on ne présente plus, même si il faut préciser aux novices que ce titre ne propose pas de campagne solo. Cependant, trois modes multijoueur sont disponibles, dont le mode zombie qui fait des ravages et le fameux Blackout, un mode intense sur grande carte inspiré de la bataille royale. Blackout rassemble des personnages, des lieux, des armes et des équipements de toute la série dans un combat de survie tous azimuts, le tout avec une touche unique Black Ops.

Enfin, les abonnés au PS Plus vont pouvoir se taper dessus avec le jeu WWE 2K Battlegrounds. Un jeu de catch qui réunit les plus grandes stars de la WWE et qui permet de jouer seul dans le mode Histoire, à plusieurs en local ou même en ligne. Affrontez d'autres combattants en utilisant des capacités spéciales et des bonus dans des types de match comme Steel Cage, Royal Rumble, et plus encore.

Préparez-vous à télécharger des centaines de gigas ! Regardez la vidéo pour découvrir tous ces jeux.

Comment télécharger les jeux du PS Plus ?

Pour mémoire, le PlayStation Plus est un service d’abonnement payant proposé par Sony sur ses consoles vous donnant accès chaque mois à des jeux gratuits à télécharger (entre 3 et 4 selon les mois) et vous permet de jouer en ligne sur les jeux multijoueur.



Les abonnés possédant une PS5 peuvent même profiter de nombreux jeux supplémentaires gratuits via la Collection PS Plus qui regroupe des classiques comme God of War, Uncharted 4, Resident Evil, The Last of Us, etc.