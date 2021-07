Rush Rally Origins sortira en août sur iOS (+ vidéo)

Il y a 4 heures

Medhi Naitmazi

Deux après le bon, voire l'excellent Rush Rally 3, Brownmonster s'apprête à lancer un quatrième jeu de course sur App Store. Annoncé il y a quelques jours, Rush Rally Origins vient de recevoir une première vidéo de gameplay. Pour mémoire, depuis 2015, le studio nous épate avec des jeux de course de qualité qui sont à ranger dans la catégorie "simulation", mais avec un soupçon d'arcade. Juste ce qu'il faut pour accrocher une grande majorité de joueurs.

Rush Rally Origins bientôt sur iPhone, Android et Switch

Pour la prochaine sortie de la série Rush Rally, les développeurs de Brownmonster veulent revisiter les racines de leur jeu original. Rush Rally Origins est essentiellement la combinaison de la perspective vue de haut du premier Rush Rally et des graphismes et du moteur de course incroyables de Rush Rally 3.



Voici la vidéo qui donne plus qu'envie :

Vous avez vu la vidéo ? Ça a l'air vraiment bien !



Rush Rally Origins mettra en vedette 36 nouvelles spéciales réparties dans le monde entier, avec la possibilité de changer l'heure de la journée ou la météo dans chacune d'entre elles. Et bien sûr, étant donné qu'il s'agit d'un jeu de la licence Rush Rally, ces étapes se dérouleront sur plusieurs types de surfaces, y compris la terre, le gravier, le sable, la boue, la chaussée ou la neige. Simulation oblige, les véhicules se comporteront différemment selon la surface sur laquelle vous courez.



Bien évidemment, vous serez en mesure de courir contre d'autres concurrents et de télécharger des fantômes des classements mondiaux pour aller encore plus loin, ou vous pourrez rivaliser contre vous-même en essayant de fixer le meilleur temps pour une étape. Il y aura également un système d'évolution du véhicule et des commandes personnalisables, ainsi qu'un support pour les manettes physiques.

Rush Rally Origins devrait arriver sur iOS, Android et Nintendo Switch à la mi-août. Qui a hâte ?