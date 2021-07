Les vidéos plein écran arrivent sur Instagram pour contrer TikTok

Il y a 3 heures

Alban Martin

Instagram va commencer à héberger des vidéos en plein écran dans le cadre d'un remaniement majeur de la plate-forme sociale, alors que la société appartenant à Facebook cherche à se rendre plus pertinente face à des concurrents comme Youtube et surtout TikTok.



Instagram : la fin du carré pour bientôt

C'est le principal résultat d'une vidéo partagée mercredi par Adam Mosseri, le responsable d'Instagram. Dans la vidéo publiée sur son compte Instagram et Twitter, Mosseri a déclaré que la plate-forme sociale ne voulait plus être considérée comme "l'application carrée de partage de photos" et se pencherait plutôt davantage sur le divertissement et la vidéo.

Instagram n'est pas étranger au contenu vidéo, auparavant proposé par des services comme IGTV, Reels et les Stories, mais Mosseri a déclaré qu'Instagram "adopterait la vidéo plus largement" à l'avenir, en commençant par des vidéos "plein écran, immersives, divertissantes et mobiles", ce qui ressemble beaucoup à TikTok, dont la popularité, concède Mosseri, est quelque chose qu'Instagram veut imiter.

Changes are coming to video on Instagram 📺



At Instagram we’re always trying to build new features that help you get the most out of your experience. Right now we’re focused on four key areas: Creators, Video, Shopping and Messaging. pic.twitter.com/ezFp4hfDpf — Adam Mosseri 😷 (@mosseri) June 30, 2021

Les recommandations arrive sur Instagram

Instagram commencera également à tester les recommandations au cours des deux prochains mois, montrant aux utilisateurs dans leur flux ce qu'ils ne suivent peut-être pas encore. La plate-forme a en fait commencé à tester cela il y a quelques jours, mais le déploiement devrait être plus large très prochainement.

Les utilisateurs doivent s'attendre à de nombreuses expérimentations dans ce domaine "au cours des prochains mois", a déclaré Mosseri, et Instagram a l'intention de mieux communiquer sur ce qu'il fait et pourquoi, une manière de faire parler du réseau dans un secteur de plus en plus concurrentiel.



On sent bien que la fin du règne du groupe FaceBook a démarré...

