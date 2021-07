Bientôt le jeu Divinity Original Sin 1 sur iPad ?

Aujourd'hui 10 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Niffelheim, Divinity - Original Sin 2, The Chronos Principle. Le jeudi est au...

Il y a eu un keynote Apple hier, et comme les derniers événements Apple depuis un an, il s'agissait entièrement d'une présentation en ligne en raison de la pandémie en cours. Si vous avez raté...

Un nouveau casse-tête débarque sur App Store. Baba Is You est le genre de jeux qui ne paient pas de mine mais qui brille par son génie. Avec plus de 200 puzzles, Baba is You mise tout sur ses...