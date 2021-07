Tesla a battu un nouveau record de ventes au T2 2021

Les voitures électriques rencontrent beaucoup de succès depuis de nombreuses années, l'entreprise qui profite le plus de cette tendance est sans aucun doute Tesla. La firme d'Elon Musk vient de battre un nouveau record dans les ventes en un trimestre, selon CNBC, Tesla a écoulé 201 250 véhicules au T2 2021.

Tesla est en forme

Si certains automobilistes sont frileux à l'idée de passer à une voiture électrique à cause des points de charge peu nombreux, du prix excessivement élevé par rapport à une voiture classique... D'autres n'hésitent pas une seule seconde pour faire des économies de carburant et d'entretien.

Tesla représente depuis très longtemps le "must" de la voiture électrique, le summum de la qualité, de l'innovation et de l'expérience utilisateur. Cette bonne image permet à l'entreprise de réaliser des chiffres d'affaires toujours plus impressionnants chaque nouveau trimestre !



Un récent rapport affirme que les ventes de véhicules Tesla ont littéralement explosé au second trimestre de 2021, malgré un contexte de crise sanitaire, l'entreprise a réussi à expédier 201 250 véhicules. Quand on compare au T2 2020, Tesla avait expédié 184 800 de ses voitures électriques, une croissance qui prouve que le succès de l'entreprise est parti pour durer encore plusieurs années.

Parmi les modèles qui trouvent le plus facilement un nouveau propriétaire, il y a le Model 3 et la Model Y qui représentent la plus grosse partie des ventes au second trimestre. Du côté de la Model S et la Model X, on ne compte que seulement 1890 unités écoulées !



À noter qu'une voiture "expédié" ne veut pas dire que la livraison au client a eu lieu, cela confirme juste que la commande et le paiement sont validés, les livraisons des Tesla vendues au T2 2021 ont commencé à être effectuées à partir du 10 juin, une bonne partie sont toujours en cours d'acheminement vers les heureux clients.

Un trimestre compliqué du côté de la production

Comme Apple, Sony, Microsoft... Tesla a été confronté aux difficultés liées à la pénurie de puces, un composant indispensable dans les véhicules électriques de l'entreprise. De plus, il y a un mois, Elon Musk avait mentionné sur Twitter une pression majeure sur le prix des composants sur la chaîne d'approvisionnement, il avait affirmé que l'ensemble du secteur était impacté (et surtout les matières premières).

À cause de ces imprévus, Tesla n'a pas pu fabriquer plus de véhicules. Qui sait... Ce nouveau record d'expéditions aurait pu être bien plus important !

Les analystes s'attendaient à 231 000 véhicules expédiés pour le second trimestre de 2021, les retombées en bourse ne devraient toutes fois pas être négatives puisqu'il s'agit tout de même d'une performance exemplaire.

Congrats Tesla Team on over 200,000 car built & delivered in Q2, despite many challenges!! — Elon Musk (@elonmusk) July 2, 2021

