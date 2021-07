La pénurie touche les fabricants de chargeurs pour Apple Watch

Il y a 8 heures

Medhi Naitmazi

Réagir



Les pénuries en composants électroniques affectent use nombreuses industries actuellement, et Apple n'est pas totalement épargnée. En plus des pénuries affectant le Mac et l'iPad, l'Apple Watch est également indirectement touchée alors que les fabricants d'accessoires tiers ont du mal à s'approvisionner en chargeurs Apple Watch.

Les accessoiristes ont du mal à trouver certains composants

Dans la dernière édition de sa newsletter Power On, Mark Gurman de Bloomberg rapporte que des pénuries d'approvisionnement ont frappé certains fabricants d'accessoires pour Apple Watch. Les petits fabricants d'accessoires seraient confrontés à des problèmes pour acquérir les rondelles de charge propriétaires d'Apple pour les intégrer dans leurs propres accessoires. Ces éléments sont indispensables pour acquérir la certification MFI d’Apple.

Certaines petites entreprises d'accessoires m'ont dit que les rondelles de recharge de montres propriétaires d'Apple, qui sont disponibles pour les entreprises tierces, sont rares, retardant certaines expéditions. On ne sait pas exactement ce qui a conduit aux pénuries, mais cela pourrait être un autre effet d'entraînement des problèmes de chaîne d'approvisionnement pandémiques survenus au cours de la dernière année.

Les chargeurs Apple Watch propriétaires d'Apple ne semblent pas être affectés par des pénuries d'approvisionnement, avec différentes longueurs et styles de chargeurs facilement disponibles sur l'Apple Store en ligne. En revanche, les chargeurs comme celui de Native Union est actuellement en rupture de stock jusqu'en août sur l'Apple Store en ligne. Apple semble avoir priorisé ses propres besoins sur le coup, ce qui paraît logique. Si vous voulez des chargeurs tiers pour recharger votre montre connectée sans fil, voici une sélection sur Amazon.

Pour mémoire, Apple annoncera ses résultats du troisième trimestre fiscal 2021 le 27 juillet. La société a averti que les contraintes de l'iPad et du Mac pourraient coûter quelques 3 à 4 milliards de dollars de revenus sur la période.