Tim Cook a assisté à la Sun Valley aussi appelée le "camp d'été pour milliardaires"

Organisé par la société d'investissement Allen & Company, le Sun Valley est une conférence annuelle qui regroupe très souvent des milliardaires et grands chefs d'entreprises autour d'activités comme le golf, le tennis... Pendant ces moments de divertissements, les hommes d'affaires et personnes influentes aux États-Unis peuvent parler business et négocier des accords.

Tim Cook et Mark Zuckerberg ont participé au Sun Valley 2021

Pour la seconde fois, le CEO d'Apple Tim Cook a participé au Sun Valley, un événement annuel décrit par certains médias comme le camp d'été des milliardaires, puisque ce sont des personnes fortunées, mais aussi de grands patrons qui reçoivent majoritairement le carton d'invitation.

Le Sun Valley a pour objectif de rassembler les personnes de la haute société pour discuter de l'actualité, mais aussi parler business afin de créer des collaborations et autres accords entre leurs sociétés.



Pour l'édition 2021 du Sun Valley, Tim Cook était aux côtés de Mark Zuckerberg le PDG de Facebook, l'ancien PDG d'Amazon Jeff Bezos, le très populaire investisseur Warren Buffett, le PDG de Disney Bob Chapek, Satya Nadella le PDG de Microsoft ainsi que Michael Dell fondateur et président de la marque informatique Dell.

La présence de personnes de l'univers cinématographique a aussi été remarquée, il y avait par exemple Vince Gilligan le créateur de la série Breaking Bad.

Tim Cook avec son iPhone "Pro Max" dans la poche lors d'un précédent Sun Valley

À l'occasion de ce grand rendez-vous, Tim Cook a été accompagné du chef des services d'Apple, Eddy Cue. Sans grande surprise, tous les détails de cette journée sont restés confidentiels, puisqu'il y a une politique très stricte, tout ce qui est dit lors du Sun Valley reste au Sun Valley.

La photo ci-dessus est même extrêmement rare puisque la conférence annuelle se passe sans caméra pour apporter plus discrétions sur les personnes qui sont présentes à l'événement.

Chaque personne est après libre de mentionner les personnes avec qui elle a discuté et les sujets qui ont été abordées, on sait par exemple qu'en 2019, Tim Cook s'était rapproché de Mark Zuckerberg pour lui demander de faire plus attention aux données personnelles de ses utilisateurs et de supprimer toutes celles qui proviennent des applications tierces.

Un conseil qui est entré dans l'oreille de Zuckerberg puis qui est ressorti de l'autre quelques secondes après... Mais bon, le tout est d'essayer !



L'édition 2020 du Sun Valley avait été annulée à la dernière minute à cause de la pandémie devenue incontrôlable aux États-Unis. Pour la conférence de cette année, des mesures ont été mises en place, les participants devaient présenter un résultat négatif à un test PCR effectuée dans les 72 heures avant le jour J. La majorité des activités se sont passées en extérieur pour éviter d'être dans un endroit fermé trop longtemps.



