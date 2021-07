Soulja Boy aurait reçu l’iPhone en premier des mains de Steve Jobs

Soulja Boy affirme avoir été le premier rappeur à obtenir l'iPhone original, qui lui a été remis par Steve Jobs lui-même lors du tournage d'un clip vidéo.



Selon Soulja Boy, il tournait le clip du succès "Crank That" en 2007 lorsque l'équipe d’Apple est venue. Il a révélé cette information lors d'une interview en podcast pour "Million Dollaz Worth Of Game".

"C'était le tournage vidéo de "Crank That" en 2007", a déclaré Soulja Boy. "Steve Jobs et l'équipe d’Apple sont venus. J'étais dans la piscine, en train de danser. Je montrais aux gens comment faire la danse. Ils sont venus, ils m'ont apporté l'iPhone."

