Le cofondateur d'Apple n'aime pas la réputation "anti-réparation" de la marque

Il y a 8 heures

Alexandre Godard

Il nous arrive souvent d'évoquer le regretté Steve Jobs parti trop tôt mais son acolyte de toujours et cofondateur d'Apple, Steve Wozniak, s'exprime de temps en temps sur certains sujets. Cette fois-ci, c'est sa nostalgie envers le monde d'avant, ou la technologie était "plus simple", plus ouverte dont il souhaite nous faire part.

Réparer un objet électronique, c'était plus simple avant !

Rappelez-vous la bonne époque, quand il suffisait d'ouvrir en quelques secondes le cache-arrière de son smartphone pour enlever la batterie et la remplacer par une toute neuve sans se prendre la tête. Pas besoin de prendre un rendez-vous, se déplacer en boutique et patienter des heures pour que la batterie soit changée.



Et bien à l'image de ce souvenir, il est vrai qu'au fil des années, la réparation globale des smartphones (et pas que) est devenue beaucoup plus complexe que ce soit pour les consommateurs ou même pour les marques, étant donné tous les composants que l'on place dorénavant dans un smartphone mais surtout l'argent que cela peut rapporter au constructeur.



Du côté d'Apple, la réputation "anti-réparation" a toujours été présente et ce n'est pas le nouvel indice de réparabilité dont nous disposons en France depuis le début d'année qui viendra nous contredire. Une réputation que chacun peut trouver justifiée ou non mais pour le cofondateur légendaire d'Apple, Steve Wozniak, le droit à la réparation semble important.



Interviewé plusieurs minutes par le Youtubeur Louis Rossmann, technicien de réparation américain et militant jour et nuit pour le droit à la réparation, il est revenu sur son soutien envers ce mouvement et ses idées personnelles.

Tout d'abord, il précise qu'à son époque, Apple n'aurait jamais existé si le monde de la technologie n'était pas aussi ouvert. Une manière détournée de faire comprendre que dans le modèle actuel, totalement fermé, Apple n'aurait pas pu être créé.



Il est également revenu sur le fait qu'il y a des décennies, les objets électroniques étaient facilement réparables et totalement open source. Toujours au niveau de la création d'Apple, sans rentrer dans les détails spécifiques, il a expliqué que c'est grâce à un ancien téléviseur qu'il avait commencé à émettre ses premiers signaux.



De son point de vue, il serait préférable de revenir à un système plus ouvert ou le consommateur peut s'il le souhaite se charger lui-même de certaines réparations. Cela éviterait de vivre dans une société de consommation poussée au maximum comme actuellement ou les marques (en général) ferment totalement l'accès aux composants pour qu'il nous reste plus que deux solutions, acheter un nouveau produit ou le faire réparer par le propriétaire contre une somme d'argent conséquente.



