Crash Bandicoot: On the Run lance la saison 4 sur mobiles

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

Crash Bandicoot: On the Run d'Activision et King continue de recevoir des mises à jour régulières sur iOS et Android après son lancement il y a peu de temps.

Après les grandes mises à jour de la saison 2 et de la saison 3 qui ont même proposé une collaboration avec Spyro, la saison 4 "Survival of the Fastest" apporte des Battle Runs sur le thème de Gasmoxia, la possibilité d'affronter des gangs et des boss, dont Nitros Oxides du multivers, et un nouveau Bandicoot Pass avec un classement.



Crash Bandicoot: On the Run : le contenu de la saison 4

Faites chauffer vos moteurs et accrochez-vous à vos fruits wumpa La saison 4, Survie du plus rapide, est là !

Voici toutes les nouveautés de la s04 de Crash Bandicoot Mobile :

Affrontez de nouvelles bandes et boss, comme des Nitros Oxide de tout le multivers

Terminez des courses de bataille sur le thème de Gasmoxia

Courses de survie : Cité perdue et Polaire commode

Nouveaux costumes de sport

Gagnez des récompenses grâce aux nouveaux Pass Bandicoot et classement

Nouvelles missions

Corrections de bugs, optimisations et améliorations

Un bon Crash Bandicoot

Si vous n'avez pas encore joué à Crash Bandicoot : On the Run, regardez la bande-annonce ci-dessous :

Pour les retardataires, Crash Bandicoot: On the Run est une version gratuite de la saga Crash Bandicoot avec des graphismes et un gameplay fidèles. Le côté free-to-play n'est pas trop mal géré et permet de s'amuser sans forcément débourser un euro. Par contre, les développeurs misent gros sur ce titre qui est régulièrement mis à jour et qui peut faire penser à Mario Kart Tour au niveau de sa communication globale avec des ajouts de contenu très réguliers.



Crash Bandicoot: On the Run nécessite une connexion Internet pour jouer. Si vous souhaitez le tester et que vous êtes sur iOS, vous pouvez l'obtenir sur l'App Store. Si vous avez un Android, ce sera logiquement sur Google Play.



Avez-vous joué à l'un des récents remakes sur console de Crash Bandicoot ou au tout nouveau Crash Bandicoot 4: It's About Time ?

