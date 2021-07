L'excellent jeu gratuit Crash Drive 3 est disponible sur mobiles et consoles

Il était attendu de pied ferme, voilà le tout nouveau Crash Drive 3, un jeu démentiel qui est disponible sur toutes les plateformes en même temps, soit 9 versions différentes pour jouer seul ou surtout à plusieurs.



La série Crash Drive de jeux de cascades en monde ouvert remonte à plus d'une décennie avec des millions de joueurs actifs encore aujourd'hui. Et il n'est pas difficile de comprendre pourquoi le jeu a eu tant de succès : c'est un moment de plaisir indescriptible à chaque partie.

Regardez le trailer vidéo de Crash Drive 3 :

Crash Drive 3 est un jeu de course cross-platform

Amusez-vous comme des fous dans ce jeu multijoueur et multiplateforme avec liberté totale de mouvement ! Conduisez des monster trucks, des chars et d'autres véhicules incroyables dans un monde ouvert gigantesque. Montez de niveau, participez aux évènements, gagnez de l'argent, débloquez de nouveaux véhicules et découvrez des secrets... Crash Drive est de retour !

Si vous n'avez pas encore testé Crash Drive, il faut savoir qu'il s'agit d'une sorte de mélange entre un jeu de course et des titres "bac à sable" comme Minecraft avec des environnements ouverts gigantesques et des tonnes de chose à faire. Seul ou à plusieurs, vous êtes libre de faire à peu près ce que vous voulez. Vous pouvez vous promener en solo et essayer de relever divers défis ou découvrir des secrets, ou bien tout simplement participer aux nombreux types d'événements compétitifs qui surviennent à n'importe quel moment.



Concrètement, il est possible de faire la course avec les autres joueurs, de jouer aux policiers et aux voleurs, de voir qui peut collecter le plus de pièces, de marquer des objets dans l'environnement, de trouver des easter eggs et plus encore. Tout cela est bien lié avec un super système de progression qui vous permet de grandir et de mettre à niveau votre écurie de véhicules et leurs différentes statistiques. Bien qu'il ne s'agisse pas spécifiquement d'un jeu de combat automobile, Crash Drive s'inspire de jeux mythiques comme Twisted Metal, Road Rash et autre Trackmania.

Crash Drive 3 en propose évidemment encore plus que les titres précédents. Plus de niveaux ouverts à explorer, plus d'événements fous auxquels participer, plus de véhicules à personnaliser et à améliorer avec de nouveaux objets et bonus.



Pour ne rien gâcher, le titre de M2H arbore un nouveau moteur graphique 3D qui nous en met plein les yeux, avec une impression de vitesse bien retranscrite et surtout des milliers de détails. D'un monde à l'autre, il faut adapter sa conduite, modifier son véhicule (on ne parle pas juste de voitures, vous verrez), etc. De toute façon, c'est à vous de décider comment jouer à Crash Drive 3.

Enfin, sachez que ce lancement multi supports assez incroyable du studio M2H permet aux joueurs des 9 plateformes suivantes de jouer ensemble. Crash Drive 3 est disponible sur l'App Store, le Mac App Store, sur le Google Play Store, sur Steam, sur l'Epic Games Store, sur le Nintendo Switch eShop, sur le Microsoft Store pour Xbox et sur le PlayStation Store de Sony.



C'est LE jeu gratuit du jour qui va cartonner pendant des années avec son concept bac à sable parfait pour jouer seul ou à plusieurs.

