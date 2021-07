Sorties jeux : Crash Drive 3, Auto Defense, Atelier Online

Il y a 7 heures

Corentin Ruffin

Aujourd'hui 12 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Crash Drive 3, Auto Defense, Atelier Online.



Nouveaux jeux gratuits iOS :

Super Glitter Rush (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.26, 37 Mo, iOS 9.0, Keisuke Kono) Dans un univers pixélisé plein de couleurs, 30 adorables boss originaux n'attendent que vous !

Mais ne vous fiez pas à leur apparence et restez sur vos gardes !

Leurs projectiles vont pleuvoir sur vous !



Leurs tirs nourris vous semblent trop difficiles ?

Ne vous inquiétez pas !

Renvoyez tous les projectiles vers l'ennemi à l'aide de balles spéciales qui bloqueront les projectiles ennemis !



Un jeu d'arcade où il faudra être rapide ! Télécharger le jeu gratuit Super Glitter Rush





Little Fin (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.0, 40 Mo, iOS 10.0, Gionathan Pesaresi) Nagez à travers la barrière de corail et ramassez toutes les canettes qui polluent l'océan ! Little Fin est un jeu d'aventure mignon avec des commandes faciles et des niveaux super amusants à jouer, trouver des passages secrets, manger de petits poissons pour grossir et briser les rochers, et nager loin d'un requin géant.



• Un gameplay super amusant

• Graphiques 3D low-poly

• Plusieurs skins à débloquer Télécharger le jeu gratuit Little Fin





Kawaii Mansion: Home Makeover (Jeu, Simulation / Éducation, iPhone / iPad, v0.2.6, 463 Mo, iOS 10.0, Imba) Vous aimez les jeux mignons et profitez du plaisir de trouver des objets cachés dans de jolies scènes ? Kawaii Mansion est la solution parfaite pour vous ! Accompagnez Noah - un charmant propriétaire qui vous guidera à travers la meilleure expérience de conception de maison tout en découvrant les histoires des invités à travers la conception de votre manoir distinctif. Soyons créatifs, voulez-vous ?



Utilisez votre magnifique observation pour gagner des étoiles en trouvant des objets dans d'adorables scènes de jeu. Télécharger le jeu gratuit Kawaii Mansion: Home Makeover





Crash Drive 3 (Jeu, , iPhone / iPad, v1.02, 570 Mo, iOS 13.0, M2H B.V.) Amusez-vous comme des fous dans ce jeu multijoueur et multiplateforme avec liberté totale de mouvement ! Conduisez des monster trucks, des chars et d'autres véhicules incroyables dans un monde ouvert gigantesque. Montez de niveau, participez aux évènements, gagnez de l'argent, débloquez de nouveaux véhicules et découvrez des secrets... Crash Drive est de retour ! Détruire un gigantesque ballon de plage, arrêter des voleurs avec la police ou voler la couronne du roi, voici quelques-uns des 10 évènements amusants que ce jeu vous propose. Participez aux évènements compétitifs aléatoires, battez vos adversaires pour gagner le plus d'argent possible et acheter de superbes véhicules neufs ou des personnalisations.





Télécharger le jeu gratuit Crash Drive 3





Bomb Club (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0, 439 Mo, iOS 10.0, Antoine Latour) Bienvenue au Bomb Club, le repaire de tous les passionnés d'explosions ! Découvrez de nouvelles bombes, triomphez de défis imprévisibles, et créez des réactions en chaîne délirantes dans ce jeu de réflexion explosif !



Le principe est simple : placez vos bombes stratégiquement pour nettoyer le plateau en une seule réaction en chaîne. Avec des dizaines de bombes, de chapeaux et de niveaux, il va falloir s'accrocher pour venir à bout de cette aventure… Heureusement, les autres membres du club seront là pour vous donner un coup de pouce !



Découvrez la bombe laser, la bombe trou noir, la bombe magma, la bombe Fumée et bien d'autres, chacune avec un effet différent. Pas facile de devenir un expert en explosifs... Télécharger le jeu gratuit Bomb Club





Auto Defense (Jeu, Simulation / Stratégie, iPhone / iPad, v1.0.0, 240 Mo, iOS 11.0, Gameloft) Des vagues d'extraterrestres insatiables veulent engloutir votre château ! Mais vos tours sont prêtes à déchaîner la foudre, déverser le poison, les enflammer à coup d'explosions, et bien plus.



Maîtrisez l'art de mélanger et fusionner vos tourelles pour débloquer de nouvelles stratégies et faire fuir les envahisseurs ! Créez n'importe quelle combinaison de carnage imaginable avec des options illimitées. Vous l'aurez compris, on parle d'un tower-defense !



Télécharger le jeu gratuit Auto Defense





Atelier Online (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.0.5, 2,5 Go, iOS 10.0, Boltrend Games) La série Atelier débarque sur mobile et fête ses 20 ans ! Jeu de rôle et d'aventure gratuit qui combine les fonctionnalités de la précédente série Atelier avec un mode de jeu de coopération en ligne.



Des personnages comme Ayesha, Totori et Marie de la précédente série Atelier rejoignent le jeu pour interagir dans une histoire inédite ! Les fans d'Atelier auront la chance de collectionner tous ces personnages légendaires !



Les éléments et les monstres de l'île apparaîtront en fonction de la météo et de la journée. Les joueurs peuvent également explorer l'île avec jusqu'à 3 amis dans le mode multijoueur coopératif en ligne.

Télécharger le jeu gratuit Atelier Online





Assemble This (Jeu, , iPhone / iPad, v1.3, 38 Mo, iOS 10.0, Rakshak Kalwani) Avez-vous déjà essayé de vous demander de quoi sont faits les objets du quotidien ? Avez-vous déjà passé votre enfance à démonter vos jouets puis à les reconstituer ?



C'est un hommage à cette fascination pour l'assemblage d'objets du quotidien à partir de leurs composants. Ce petit jeu apporte cet élément de curiosité de vouloir voir comment de petites pièces s'assemblent pour former une caméra ou un microphone...



Un certain nombre de pièces sont devant vous, vous devez les faire glisser et les déposer dans leurs positions correctes. Il faut faire attention à l'ordre dans lequel on les dispose pour que les objets soient correctement placés derrière ou devant. Télécharger le jeu gratuit Assemble This





Nouveaux jeux payants iOS :

Par 1 Golf 7 (Jeu, Sports, iPhone / iPad, v1.0, 12 Mo, iOS 12.1, Anthony Hindle) 18 trous, 18 lives, c'est vous contre le parcours de golf 2D ! Pour aligner votre coup, touchez la balle de golf et faites glisser vers l'arrière puis relâchez pour tirer. Apprenez les astuces et battez le terrain de golf.



Le septième volet de Par One Golf vous mettra au défi et vous frustrera comme du vrai golf ! Télécharger Par 1 Golf 7 à 1,09 €





MontanaBlack Kylos Rescue (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.0.5, 671 Mo, iOS 10.0, moonrunner GmbH) Votre mission : Faire tout ce que vous pouvez, libérer Kylo du fisc !



Frayez-vous un chemin à travers le bureau des impôts avec Monte pour libérer Kylo. Mais attention : le bâtiment regorge d'ennemis dangereux qui vous attendent !



Pour survivre dans les étages supérieurs, vous devrez vous équiper d'un meilleur équipement et d'armes plus puissantes. Parviendrez-vous à collecter un ensemble complet d'équipements en violet ? Télécharger MontanaBlack Kylos Rescue à 4,99 €





Forest Camp Story (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1.17, 260 Mo, iOS 9.0, Kairosoft Co.,Ltd) Les grands espaces vous appellent ! Créez et gérez votre propre terrain de camping dans cette simulation de gestion d'entreprise.



Découvrez le terrain et trouvez les meilleurs endroits pour camper. Avant que vous ne vous en rendiez compte, les clients installeront des tentes et prendront des photos, créant des souvenirs qui dureront toute une vie.



Mais il ne s'agit pas seulement de paix et de solitude. Avec des activités comme l'observation des oiseaux, la pêche à la mouche et l'équitation, les moyens ne manquent pas pour faire passer un bon moment à vos campeurs !



Pas d'expérience en camping ? Aucun problème! Organisez des visites guidées pour montrer aux nouveaux campeurs les ficelles du métier, et ils reviendront bientôt pour en savoir plus. Si vous jouez bien vos cartes, vous pourriez également recevoir des visites de lapins, d'écureuils et d'autres créatures mignonnes !



N'ayez pas peur de vous diversifier et de développer votre entreprise. Créez un magasin d'articles de camping dans les villes voisines pour gagner de l'argent supplémentaire ! Télécharger Forest Camp Story à 6,99 €