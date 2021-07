4 États américains vont offrir des exonérations fiscales aux Apple Store

Julien Russo

Quand nous avons vu cette information passée, nous avons dû la lire plusieurs fois tellement que cela nous paraissait incroyable. 4 États américains vont proposer un congé fiscal sur le mois de juillet et août, cela veut dire qu'il sera possible d'acheter des produits en boutiques (dont en Apple Store) sans aucune taxe (excepter parfois la taxe locale). Un fait rare, mais qui est décidé essentiellement pour donner un petit coup de "boost" à l'économie à cause du Covid.

Objectif : faire dépenser les Américains

L'année 2020 aura été synonyme d'épargne pour les Français, cette tendance s'est aussi retrouvée aux États-Unis où les Américains ont mis beaucoup d'argent de côté. Il faut avouer qu'il était difficile de dépenser quand les restaurants et cinémas étaient fermés et quand les magasins avaient baissé le rideau.

Pour aider les commerçants, 4 États américains ont eu l'idée de pousser à l'achat en permettant aux habitants de faire de très grosses économies. Pour cela, ils ont décidé de supprimer la taxe (TVA) que l'on paie à chaque achat en magasin !



Plusieurs enseignes vont profiter de cette suppression temporaire de la taxe décrite comme un "congé fiscal", Apple va faire partir des heureux chanceux, même s'il s'agit d'une entreprise qui était très loin d'être la plus en difficulté pendant le pic de la période de pandémie.

Les 4 États concernés ont annoncé des dates différentes pour ce "congé fiscal" :

En Alabama , cela aura lieu entre le 16 et 18 juillet . Il est indiqué que pour profiter de l'exonération fiscale, il ne faut pas dépasser 750 dollars d'achat. Une taxe locale peut s'appliquer selon le lieu. Les ordinateurs, et accessoires informatiques comme les claviers, souris ou haut-parleurs peuvent bénéficier de cette suppression de taxe.

, cela aura lieu . Il est indiqué que pour profiter de l'exonération fiscale, il ne faut pas dépasser 750 dollars d'achat. Une taxe locale peut s'appliquer selon le lieu. Les ordinateurs, et accessoires informatiques comme les claviers, souris ou haut-parleurs peuvent bénéficier de cette suppression de taxe. Dans le Missouri , cela aura lieu entre le 6 et le 8 août . Ici le fonctionnement est différent puisque la suppression de taxe peut s'appliquer sur chaque article acheté. Des taxes locales suivant le lieu peuvent s'appliquer. Attention aux ordinateurs et accessoires, l'exonération de taxe s'applique à un achat de 1500$ ou moins, au-delà la taxe devra être appliquée. Les logiciels coûtant 350$ ou moins peuvent aussi supprimer la taxe.

, cela aura lieu . Ici le fonctionnement est différent puisque la suppression de taxe peut s'appliquer sur chaque article acheté. Des taxes locales suivant le lieu peuvent s'appliquer. Attention aux ordinateurs et accessoires, l'exonération de taxe s'applique à un achat de 1500$ ou moins, au-delà la taxe devra être appliquée. Les logiciels coûtant 350$ ou moins peuvent aussi supprimer la taxe. En Caroline du Sud , cela aura lieu entre le 6 et 8 août . La taxe de vente sera supprimée pour les achats de tous les particuliers pour des produits ayant un usage personnel. Les entreprises qui prévoient de faire de gros achats pour profiter du congé fiscal ne pourront pas le faire. Les ordinateurs, imprimantes, fournitures d'imprimantes et les logiciels peuvent profiter d'une exonération de taxe. Les accessoires informatiques sont aussi concernés, Apple Care pourra être vendu sans taxe durant cette période.

, cela aura lieu . La taxe de vente sera supprimée pour les achats de tous les particuliers pour des produits ayant un usage personnel. Les entreprises qui prévoient de faire de gros achats pour profiter du congé fiscal ne pourront pas le faire. Les ordinateurs, imprimantes, fournitures d'imprimantes et les logiciels peuvent profiter d'une exonération de taxe. Les accessoires informatiques sont aussi concernés, Apple Care pourra être vendu sans taxe durant cette période. En Virginie, cela aura lieu entre le 6 et 8 août. Plusieurs articles seront exonérés de la taxe, mais chez Apple cela s'appliquera uniquement aux chargeurs d'iPhone ayant une valeur inférieure à 60$.

La bonne nouvelle, c’est que les achats sur l'Apple Store en ligne seront aussi concernés, bien sûr une vérification aura lieu pour voir les acheteurs habitent bien dans l'État qu'ils prétendent.

La firme de Cupertino explique :

Économisez sur certains produits Apple en magasin ou en ligne pendant les vacances de la taxe de vente de votre État. Combinez votre allégement fiscal avec nos offres supplémentaires pour économiser encore plus.

Les magasins auront la responsabilité de mettre en avant les produits qui sont exonérés de taxe, des étiquettes seront visibles sur les fiches produits sur l'Apple Store en ligne.

Il faut s'attendre à une forte fréquentation des magasins dans ces États, les Américains risquent d'être très nombreux à faire chauffer la carte bancaire !

Imaginez une seule seconde la même chose en France, surtout que la TVA représente parfois plus de 150€ sur l'achat d'un produit Apple...