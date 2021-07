Apple enregistre le nom de domaine Mobeewave pour des paiements via NFC

Auparavant, ce nom de domaine appartenait à la firme Mobeewave, acquise par Apple l'année dernière. Cette dernière se spécialisait dans les paiements via NFC sur smartphones.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.