L’autonomie des MacBook M1 a fait douter Apple

Medhi Naitmazi

Apple a affirmé dans une nouvelle interview que l'autonomie de la batterie des MacBook M1 était si bonne qu'à l'origine, les ingénieurs ont pensé que l'indicateur de batterie était buggé, ne se mettant pas à jour à mesure que la durée de vie restante diminuait.

L'affirmation est venue de Bob Borchers, vice-président marketing d'Apple, qui suggère également que les générations futures d'Apple Silicon pourraient être assez bonnes pour transformer les Mac en machines de jeu…

Non, ce n’est pas un bug mais une prouesse technique

Borchers a parlé à Tom's Guide, après que les propres tests du site spécialisé se soient approchés de l'autonomie de la batterie de navigation Web sans fil revendiquée d'Apple de 17 heures.

La chose la plus frappante à propos du M1 est son autonomie. Par exemple, le MacBook Pro a duré 16 heures et 25 minutes dans notre test de navigation sur le Web. Le modèle Intel précédent a duré 10h21. C'est une énorme différence, et cette augmentation a provoqué plus d'une double vérification au sein d'Apple. Lorsque nous avons vu ce premier système, puis que vous vous êtes assis là et que vous avez joué avec pendant quelques heures et que la batterie n'a pas bougé, nous nous sommes dit : « Oh mec, c'est un bug, l'indicateur de batterie est cassé ».



Et puis Tim riait en arrière-plan, « Nope, c'est comme ça que ça est censé être » et c'était assez phénoménal.

Borchers a déclaré que la véritable prouesse était d’atteindre ce genre d’autonomie aux côtés de performances suffisamment bonnes pour que les applications Intel s'exécutent de manière transparente sous Rosetta 2.

Nous avons commencé un petit projet des années avant de commencer à faire la transition du silicium pour essayer de nous assurer que nous pouvions réellement livrer la deuxième génération de Rosetta d'une manière qui nous a permis de le faire de manière transparente. Et nous pensons que c'était une grande partie de l'histoire de la transition... tout a fonctionné comme prévu.

Alors que les Mac M1 laissent les machines Windows de la même gamme de prix des années en arrière en matière de performances, il y a un domaine où la position est inversée : le jeu. Borchers a suggéré que cela pourrait évoluer avec les générations futures de puces Apple Silicon M1X ou M2. Tom’s Guide a commenté :

Alors que les rumeurs tourbillonnent autour d'une future puce M1X pour le MacBook Pro 2021 et d'une puce M2 possible pour le MacBook Air 2022, Apple voit de grandes choses à venir pour Apple Silicon, à la fois en termes de réalisation de nouveaux designs et peut-être d'attrait pour le public le plus exigeant de tous - les joueurs. Après tout, de nombreux ingénieurs qui construisent les puces d'Apple sont eux-mêmes des joueurs.

Tom's Guide a nommé la puce M1 lauréate du prix Hero, soit le graal chez nos confrères. De notre côté, nous avions adoubé les MacBook Air M1 et MacBook Pro M1 dès leur sortie grâce aux performances, à la batterie mais aussi au silence et à l’absence de bruit. Ces deux derniers points ne sont pas à négliger, surtout si c’est votre outil de travail. Et pour ne rien gâcher, le MacBook Air M1 est en promotion actuellement ! C’est le meilleur rapport qualité / prix dans les ultra portables.