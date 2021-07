Netflix recrute une ancienne cadre d'Apple Podcasts

Comme le rapporte Bloomberg , elle aura pour mission de gérer les futures créations de podcasts mais également ceux qui existent déjà. Des films/séries connus mondialement comme The Irishman ou encore Stranger Things possèdent déjà leur propre podcast. Après un début de carrière déjà bien fourni, Eaton aura pour mission de faire des podcasts Netflix un succès grandissant et pour cela, elle sera notamment accompagnée d'un autre ancien cadre d'Apple, décidément.

