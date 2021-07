Twitter va améliorer la fonction Spaces sur la version web

Il y a 10 heures

Alexandre Godard

Réagir



Selon un développeur qui s'est exprimé sur Twitter, la fonctionnalité récemment intronisée sous le doux nom de Spaces devrait devenir plus complète sur web dans les mois à venir. À l'heure actuelle, il est possible d'entendre les autres parler mais il est impossible de prendre la parole, ce qui est effectivement frustrant et qui n'a pas beaucoup de sens.

Twitter connaît les problèmes de Spaces sur la version web

Si vous êtes un utilisateur régulier de Twitter, vous aurez sûrement remarqué qu'une nouvelle fonctionnalité baptisée Spaces est désormais disponible sur l'application depuis le mois de mai. Grâce à celle-ci, il est possible comme sur Telegram et d'autres applications de lancer un genre de salon vocal ou plusieurs personnes peuvent se retrouver pour discuter ensemble.



Sur Twitter, ce service est accessible (pour être l'hôte) seulement aux personnes/comptes possédant plus de 600 abonnés. Si l'idée est plutôt bonne et semble créer une nouvelle sorte d'interaction entre utilisateurs, elle n'est malheureusement pas encore optimale sur toutes les plateformes et c'est justement ce sur quoi travaille Twitter.

Car oui, la version web est encore à la traîne en comparaison avec les applications iOS et Android. S'il est effectivement bien possible de rejoindre un Spaces via la version web et d'écouter les autres, il est en revanche impossible de prendre la parole, tout simplement car l'option n'existe pas.



Un souci que Twitter connaît et souhaite supprimer le plus rapidement possible. Si vous êtes du genre à faire des Spaces via la version web de Twitter, un peu de patience, les mois à venir devraient répondre à votre problématique.



You wish you could talk when you join a Twitter Space using the web app?! Twitter is working on it!#Twitter #TwitterSpaces #Leaks pic.twitter.com/p1w95x0xEY — Nima Owji (@nima_owji) July 8, 2021