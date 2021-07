Ultimate Rivals: The Court est disponible sur Apple Arcade

Il y a 11 heures (Màj il y a 11 heures)

Medhi Naitmazi

Comme prévu en début de semaine, le jeu de basket-ball Ultimate Rivals : The Court arrive sur Apple Arcade dans un genre encore peu représenté mis à part l’excellent NBA 2k21. Il s’agit du nouvel opus de la saga Ultimate Rivals qui propose déjà des titres sur la plateforme dont le dernier était réservé au hockey. Mais attention, les puristes vont peut-être hurler…

Regardez la bande-annonce vidéo :

Ultimate Rivals: The Court dribble sur les parquets d’Apple

En effet, Ultimate Rivals: The Court est un jeu de basket très orienté arcade avec des athlètes de la NHL, NBA, WNBA, MLB, NFL et des joueurs de l'équipe nationale de football féminin des États-Unis. Les joueurs forment des équipes de choc composées de leurs athlètes préférés et s'affrontent entre amis et proches dans des parties en 3 contre 3 avec une multitude d'acrobaties possibles autour du panier.



Avec plus de 130 superstars issues du monde sportif, les joueurs ont accès à une liste exceptionnelle d'athlètes de haut niveau, mais, à la manière de FUT dans FIFA par exemple, il faut faire des choix judicieux pour combiner leurs styles de jeu et maximiser leur impact sur le terrain. Loin d’un basket traditionnel, Ultimate Rivals The Court propose des coups « ultimes » autour de la thématique du sport, comme le « Ballon furieux », le « Briseur de batte » et d'autres compétences dévastatrices qui offrent de puissants avantages face aux adversaires.

Situé dans futur proche numérique, Ultimate Rivals: The Court est la première expérience de basket-ball qui offre aux fans la possibilité d'incarner leurs athlètes préférés où et comme ils le souhaitent, avec des professionnels tels que Luka Doncic, De'Aaron Fox, Kawhi Leonard, James Harden de la NBA, et des athlètes légendaires comme Larry Bird, Julius Erving et Shaquille O'Neal ; Candace Parker, Diana Taurasi, Elena Delle Donne et Skylar Diggins-Smith de la WNBA ; Alex Morgan de l'USWNT ; Juju Smith-Schuster de la NFL ; Alex Ovechkin et la légende Wayne Gretzky de la NHL. De plus, des superstars et des légendes de la WWE rejoindront les rangs dans les prochaines mises à jour, notamment Dwayne Johnson (The Rock).

Un jeu facile d’accès

Les parties courtes et les commandes intuitives facilitent la prise en main de The Court, mais offrent néanmoins la possibilité d'explorer des stratégies complexes grâce aux différentes aptitudes des athlètes. On trouve bien évidemment les actions clés du basket avec des dunks retentissants, des alley-oops tonitruants et des contres en plein visage au-dessus du panier. Sans oublier des crossovers briseurs de cheville, des passes décisives aveugles et autres feintes pour prendre l’avantage et marquer rapidement des paniers faciles. Le tout saupoudré de coups dignes d’un jeu de combat.



C’est beau, fun et jouable à plusieurs. Si vous aimiez les titres comme NBA Jam, vous pouvez foncer les yeux fermés.

Le nouveau jeu est compatible avec les manettes PlayStation DualShock 4, Xbox sans fil et MFi. Parfait pour jouer sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV, avec évidemment un abonnement à 4,99€ au service Apple Arcade.

Télécharger le jeu Ultimate Rivals: The Court