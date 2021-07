Le Lidar toujours réservé aux iPhone 13 Pro d’après DylanDKT

Après avoir partagé des informations sur la caméra intégrée des futurs Mac, le leaker DylanDKT a maintenant donné quelques détails sur l'iPhone de nouvelle génération. Selon lui, le scanner LiDAR restera exclusif à la gamme iPhone 13 Pro, ce qui signifie que le capteur ne sera pas disponible sur les modèles moins chers comme l’iPhone 13 mini.

Les premières rumeurs sur l'iPhone 13 suggéraient qu'Apple voulait implémenter le scanner LiDAR sur toute la gamme cette année, pas seulement dans les modèles Pro. Cependant, la société ne devrait finalement pas sortir l'iPhone 13 et l'iPhone 13 mini avec un scanner LiDAR arrière.

Dylan corrobore ici les derniers rapports qui évoquaient également ce changement de plan chez Apple. Dans un nouveau tweet, le leaker a déclaré que "LiDAR ne viendra que sur les modèles professionnels d'iPhone", bien qu'il ait aussi confirmé qu'Apple envisageait d'inclure le capteur dans tous les modèles à un moment donné.

LiDAR will only be coming to the pro iPhone models. Earlier this year it seemed Apple wanted to release all iPhone 13/12S models with LiDAR but due to one reason or another, it won’t be happening this year.