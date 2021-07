MacBook Pro 2021 : M1X, UHS-II, 32 Go de RAM et Touch ID éclairé

Hier à 22:30

Medhi Naitmazi

Une nouvelle rumeur prétend offrir plus de détails sur les prochains MacBook Pro propulsés par les puces Apple Silicon. Selon le YouTuber Luke Miani, les nouveaux MacBook Pro comprendront pour la première fois un emplacement pour carte SD avec prise en charge UHS-II haute vitesse et un bouton Touch ID illuminé, mais pourraient être limités à 32 Go de RAM.



Un port UHS-II

Miani a détaillé les rumeurs dans une nouvelle vidéo publiée sur YouTube. Alors qu'il a été largement répandu que les nouveaux MacBook Pro ramèneraient l'emplacement pour carte SD pour la première fois depuis 2015, Miani va encore plus loin et dit que l'emplacement pour carte SD sera compatible UHS-II.

UHS-II offre une augmentation notable des vitesses, atteignant jusqu'à 312 Mo/s, contre 100 Mo/s avec les emplacements pour carte SD traditionnels. La conception est rétrocompatible afin que vous puissiez également utiliser des cartes UHS-I. Diverses sociétés ont déjà lancé de puissantes cartes SD UHS-II, notamment SanDisk.



Miani explique :

L'ajout de l'UHS-II dans les nouveaux MacBook Pro sera une énorme mise à niveau pour les éditeurs vidéo et les photographes – vous savez, les personnes qui veulent vraiment des emplacements pour carte SD ! Cela a été formidable d'entendre dans plusieurs rapports que la fente pour carte SD est de retour, mais avoir cette capacité haute vitesse supplémentaire est une excellente nouvelle.

Un bouton Touch ID illuminé

La vidéo affirme également que les nouveaux MacBook Pro 2021 comporteront pour la première fois un bouton Touch ID illuminé et rétroéclairé. Les détails sont un peu légers, mais la rumeur dit que le bouton Touch ID sera rétroéclairé par « plusieurs LED dédiées ». Une bonne idée pour l'utiliser dans le noir.

Seulement 32 Go de RAM maximum

Enfin, Miani rapporte que les nouveaux MacBook Pro M1X pourraient être limités à 32 Go de RAM. Notamment, cela contredit les rapports précédents de Bloomberg qui a signalé que les nouveaux MacBook Pro seraient configurables avec jusqu'à 64 Go de mémoire. Les Mac M1 actuels sont limités à 16 Go de RAM, ce qui est suffisant pour la plupart des utilisateurs grâce à l'excellente gestion de la puce M1, mais peu pour une utilisation poussée en conception 3D, montage vidéo, etc.



Le bilan de Miani au niveau des rumeurs d'Apple est mitigé. Il a annoncé à tort que les AirPods 3 seraient lancés en mai, mais il avait en partie raison de dire qu'Apple Music HiFi serait lancé les 17/18 mai. Reste à savoir si ces nouvelles rumeurs sont correctes. Réponse d'ici la fin de l'année.

Voici la vidéo de Miani :