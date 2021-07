Apple s'attend à une gigantesque demande pour les MacBook Pro 2021

Il y a 3 heures

Julien Russo

5



Nous avons pu le voir avec les derniers Mac qui ont été commercialisés, l'abandon du processeur Intel au profit de la puce M1 est un argument qui semble convaincre beaucoup de fidèles d'Apple. Alors que les MacBook Pro 14 et 16 pouces sont attendus pour le dernier trimestre de l'année, Apple se prépare à une forte demande !

Des records de ventes à venir ?

Les fournisseurs et partenaires d'assemblages sont tous mobilisés dans la production de la prochaine génération de MacBook Pro. Apple a transmis l'information qu'une forte demande est à prévoir et donc un rythme de production très intense est à anticiper !

Pour éviter tout retard ou problème de réapprovisionnement, Apple a fait appel à son partenaire de longue date Luxshare Precision Industry, le groupe va venir apporter un soutien pour fournir les composants nécessaires aux écrans mini-LED. Une modification de dernière minute puisqu'à la base le géant californien n'avait prévu de commander que chez TSMT, mais la crainte que le fournisseur n'arrive pas à suivre la cadence a fortement inquiété Apple.

Les dernières indiscrétions autour des MacBook Pro 2021 indiquent une possible annonce à la rentrée puis une disponibilité avant les fêtes de fin d'année. Ce serait les premiers Mac à embarquer le successeur de la puce M1, les rumeurs parlent d'une puce nommée M1X ou M2.

Ils embarqueront aussi l'écran mini-LED, une nouvelle technologie qui permet des avantages extraordinaires comme un meilleur contraste, une luminosité plus puissante ou encore des couleurs nettement meilleures et plus mises en valeur.