Apple a prévu 20% plus d’iPhone 13 que d’iPhone 12

Il y a 2 heures

Medhi Naitmazi

Apple cherche à augmenter la production initiale des quatre iPhone 13 de cette année à 90 millions d'unités, soit une augmentation de près de 20 % par rapport aux 75 millions d'unités de la série iPhone 12 produites l'année dernière, selon Debby Wu et Mark Gurman de Bloomberg. Un signe de la grande confiance d’Apple en son futur téléphone.

Les nouveautés attendues sur les iPhone 13

Outre un départ plus conséquent et certainement plus habituel avec un keynote à la mi septembre, le rapport décrit également un certain nombre d'attentes pour les iPhone 13, dont la plupart ont déjà été annoncées par nos soins au cours des derniers mois :

Mêmes quatre tailles que la gamme actuelle avec les iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max

Les modèles Pro auront un écran LTPO pour permettre une fréquence de rafraîchissement variable et aller jusqu’à 120 Hz

Une encoche plus petite avec haut-parleur déplacé vers le haut du boîtier

Des améliorations sur la partie vidéo, ainsi qu’un zoom optique amélioré et une stabilisation du grand angle par déplacement du capteur

Une puce A15 améliorée basée sur la même conception à 6 cœurs que l'A14 actuel et toujours en 5nm

Pas de Touch ID sous l'écran, bien qu'Apple ait testé la technologie sur l'iPhone 13

En parlant de la plus petite encoche de l'iPhone 13, Bloomberg confirme bien que l'objectif d'Apple est de supprimer complètement celle-ci, mais l'iPhone 2022 en inclura toujours une. Elle est toutefois susceptible d'être encore réduite en taille par rapport à l'encoche de l'iPhone 13.



Est-ce suffisant pour faire craquer les clients ?