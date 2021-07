Apple propose maintenant ses sessions Today at Apple sur YouTube

Il y a 44 min

Julien Russo

Réagir



Les sessions Today at Apple rassemble chaque année des dizaines de milliers de clients à travers le monde, c'est une superbe manière pour Apple de vous apprendre à dessiner sur un iPad, de prendre de belles photos avec un iPhone... Cette transmission du savoir-faire a commencé en Apple Store physique, en ligne et maintenant Apple veut atteindre toujours plus de monde grâce à YouTube.

Today at Apple convertie en vidéo pour YouTube

Si Apple s'investit autant sur YouTube, c'est que l'entreprise a pris conscience qu'elle peut atteindre beaucoup de ses clients (et de ses futurs clients). En effet, la filiale de Google rassemble 2 milliards d'utilisateurs par mois dont 46 millions en France !

Après la diffusion de ses Apple Event, de ses publicités, des bandes-annonces des créations originales Apple TV+... Le géant californien souhaite maintenant proposer ses cours Today at Apple sur sa chaîne YouTube.



Ce grand changement aura été synonyme de rapidité puisque Apple propose déjà la première vidéo baptisée "Dessinez-vous comme un personnage des Peanuts dans Pages avec un artiste de Snoopy", elle dure 10 minutes et compte déjà presque 10 000 vues.

Pour cette première édition spéciale YouTube, vous retrouvez l'artiste Krista Porter et un employé Apple Anthony qui est un habitué des sessions Today at Apple.

D'autres ateliers en vidéo vont prochainement arriver, cette nouvelle stratégie permet d'atteindre plus de monde que dans les Apple Store, c'est aussi une technique pour maintenir le lien avec les clients en période de pandémie.



À noter que contrairement aux vidéos liées à Apple TV+, la firme de Cupertino a choisi de ne pas créer une nouvelle chaine YouTube dédiée, mais plutôt de poster tout directement sur sa chaine "Apple" qui regroupe 14,4 millions d'abonnés.