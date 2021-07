TSMC va produire les puces pour iPhone et Mac aux USA en 2024

Il y a 2 heures

Medhi Naitmazi

Le fournisseur de puces Apple TSMC a confirmé qu'il commencera ses opérations de production de masse dans sa nouvelle usine en Arizona en 2024, rapporte Nikkei Asia. Les premiers composants à sortir seront les puces en 5nm, probablement celles à destination des iPhone et iPad.

TSMC va produire les puces des iPhone sur le sol américain

Le président de la TSMC, Mark Liu, a annoncé que l'usine à 12 milliards de dollars de l'entreprise à Phoenix, en Arizona, qui est actuellement en construction, commencera la production de masse au premier trimestre de 2024. Bien que le calendrier 2024 ait déjà été dévoilé par Bloomberg, l'annonce de TSMC sert de confirmation et confirme que le projet est sur la bonne voie.

Le premier lot d'ingénieurs embauchés pour doter la nouvelle usine américaine est arrivé à Taïwan à la fin du mois d'avril de cette année pour suivre une formation, et l'entreprise cherche à accélérer autant que possible son calendrier pour l'installation.

TSMC a progressivement miniaturisé son processus au fil des ans, passant d'une puce A10 en 16 nm dans les modèles d'iPhone 7 à une puce A13 7nm dans les modèles d'iPhone 11, et plus récemment un processus 5nm pour la puce A14 de l'iPhone 12. Les clients probables pour les puces fabriquées dans l'usine américaine comprennent Nvidia, Qualcomm et Apple. La nouvelle usine de l'Arizona permettra théoriquement de fabriquer aux États-Unis les puces de silicium personnalisées de 5 nm d'Apple, telles que la puce A14 ou même la puce M1 des Mac.

Les principales usines de TSMC sont situées à Taïwan, mais la firme exploite déjà une usine à Camas, dans l’état de Washington, ainsi que des centres de conception à Austin, au Texas, et à San Jose, en Californie, ce qui signifie que l'usine de l'Arizona sera son deuxième site de fabrication aux États-Unis.

Outre les nouvelles sur l'usine de l'Arizona, TSMC a également déclaré qu'elle examinait les sites de production de puces au Japon, probablement pour les puces destinées aux appareils Sony, et a énoncé l'intention de renforcer la capacité de fabrication à l'étranger pour assurer une compétitivité à long terme.

Les résultats de TSMC

Le fondeur a dévoilé tout cela en marge de ses résultats du second trimestre 2021. Tout va bien avec un chiffre d’affaires à 13,39 milliards de dollars, soit +30% de croissance, et des bénéfices de 4,8 milliards de dollars, soit +11%. Apple représente une grosse partie de tout cela avec de 20% du CA en provenance des puces gravées en 5nm et 31% revenant aux puces 7nm, soit respectivement les derniers iPhone 12, iPad et Mac M1, et les modèles 2019 comme l’iPhone 11.