Tower of Fortune 4 : le nouveau jeu de Game Stew en précommande

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Corentin Ruffin

Réagir



Si vous ne connaissez pas encore le studio Game Stew, on parle de l'un des studios pionniers sur nos mobiles, donnant notamment naissance à la série vidéoludique Tower of Fortune. La belle nouvelle, c'est que le RPG est sur le point d'être lancé dans un quatrième opus puisque Tower of Fortune 4 (v1.0.0, 78 Mo, iOS 12.0) est désormais disponible en précommande sur l'App Store.

On repart donc pour un étrange voyage fantastique qui comportera 15 étapes différentes avec un seul but : venir à bout des différentes tours. Voici le trailer :

Tower of Fortune 4 en approche de l'App Store

Tower of Fortune 4 est un jeu de rôle. Vous incarnez un héros sur le point de prendre sa retraite et devez escorter une mystérieuse petite fille jusqu'à la montagne sacrée.

Dans son précédent opus, Game Stew avait fait le choix de "révolutionner" le gameplay avec un nouveau mécanisme de roue de combat, qui ce quatrième opus reprendra. Comme dit plus haut, votre but sera donc d'escorter une jeune fille jusqu'à la montagne sacrée dans une aventure de 15 niveaux, permettant d'arriver jusqu'à la Tour légendaire.



Pour venir à bout de ces différentes étapes, il faudra compter sur les équipements à récupérer et à améliorer, sous peine de vous prendre une déconvenue. Le jeu sortira le 29 juillet pour iOS et son prix est de 3,49€.

Télécharger le jeu Tower of Fortune 4